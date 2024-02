Bassa Val Bisagno, dalle polemiche per il Giorno del Ricordo alla mozione: "Episodio da condannare"

Le polemiche relative alla celebrazione del Giorno del Ricordo, con scintille tra maggioranza e opposizione e l'intervento dell'Anpi, approderanno anche nella prossima seduta del consiglio municipale della Bassa Val Bisagno, in programma a partire dalle ore 17 di giovedì 29 febbraio 2024. L'opposizione, Genova Civica, Noi con Massimo Ferrante, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e lista RossoVerde, presenterà una mozione attraverso la quale verrà chiesto a presidente e giunta di impegnarsi a "Condannare quanto accaduto, ritenendosi responsabili di una grave scelta attraverso la quale è stato prestato come riferimento a una solennità così importante un soggetto di dubbia integrità ideologica".

Nel documento si legge: "Il Giorno del Ricordo, il 10 febbraio di ogni anno, vuole 'conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dàlmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. In questa occasione il Municipio III Bassa Val Bisagno ha indetto un incontro per tale evento, con i ragazzi della scuola secondaria inferiore del territorio. A tale incontro, il 12 febbraio, ha preso parte come oratore uno scrittore e collaboratore a più riprese del movimento Casapound di cui è stato anche responsabile della cultura per lo stesso movimento e autore di testi negazionisti delle responsabilità storiche nazifasciste nella Seconda guerra mondiale".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp