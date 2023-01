Barriere acustiche Rfi, Chiavari si ribella: "Progetto scellerato, impattante e non rispetta il territorio"

Polemica a Chiavari dove il Comune si schiera contro il piano di Rfi di installare barriere fonoassorbenti sul territorio, precisamente lungo il tratto cittadino della linea ferroviaria Genova-Pisa. Il sindaco Federico Messuti, per stoppare il progetto giudicato troppo impattante, annuncia che si rivolgerà anche al viceministro delle Infrastrutture, il ligure Edoardo Rixi. I lavori prevedono barriere per quasi 4mila metri con altezze variabili a seconda della zona e del tipo di pannelli da utilizzare.

"È un'opera impattante - spiega Messuti - calata dall'alto, che non rispetta le peculiarità del nostro territorio. Stiamo valutando con gli uffici le relazioni e stiamo incaricando un legale per procedere contro il progetto".

Il progetto "è altamente impattante e lo considero uno scempio - continua il primo cittadino -. So che stanno creando dei comitati, diversi cittadini si sono rivolti agli amministratori di condominio e a legali, e mai come in questo caso dobbiamo essere tutti uniti. Noi come Comune perseguiremo ogni strada possibile per evitare questo scempio che non solo deturpa la nostra città ma avrà pesanti ripercussioni per quanto riguarda il comparto turistico".

L'amministrazione fa sapere di essersi rivolta alla Soprintendenza: "Non solo, ci rivolgeremo a tutti gli enti sovraordinati, parleremo col presidente della Regione Toti e con l'assessore Giampedrone ed entro fine mese andremo a Roma dal viceministro Rixi per perorare la nostra causa: noi siamo contrari a questo scellerato progetto".