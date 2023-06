Bando per musicisti gratis, assessore Corso: "Una vetrina per farsi conoscere"

Fa discutere il bando del Comune di Genova per la selezione di cinque artisti (o band o gruppi) tra 18 e 35 anni che vogliano esibirsi nell'ambito di una rassegna nel Museo di Archeologia Ligure di Villa Pallavicini, ma senza compenso. Anzi, agli stessi andrà l’onere delle spese di allestimento della sala “messa a disposizione priva di attrezzature”.

A chiedere conto alla giunta, in consiglio comunale, Simone D’Angelo (Pd) e Francesca Ghio (lista Rossoverde) che hanno elencato anche i precedenti del Galata Museo del Mare, di Ocean Race e della distribuzione della maxi focaccia in via XX Settembre. "Mi sono interfacciata con la direzione cultura - ha risposto l'assessora Francesca Corso - chiedendo i dettagli su questo bando, anche rispetto agli obiettivi da raggiungere. Questo bando effettivamente rappresenta non un’opportunità di lavoro, ma una opportunità di visibilità per le band emergenti che spesso lamentano poche possibilità di esibirsi per un pubblico più vasto con le loro forze. Da assessore alle Politiche Giovanili spesso ricevo ragazzi che chiedono vetrine per farsi conoscere e in questo caso la vetrina è un parco storico con un bellissimo museo archeologico in cui esibirsi. Il bando, poi, è ad adesione volontaria e chi non lo reputa dignitoso può non aderire. Oltre allo spazio viene offerta la comunicazione, la pubblicizzazione, il pagamento della Siae e la comunicazione social. Questa potrebbe essere una rassegna sperimentale per vedere se il format interessa e magari prevedere in futuro una rassegna con un impegno di spesa che risponda alle necessitò degli artisti e che ne hanno fatto il lavoro per i quali è giusto che venga riconosciuto un compenso e la copertura delle spese vive".