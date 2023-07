La bandiera donata dal Comune al principe, che la ridona alla città, e che finisce all'Esselunga

Da Genova alla famiglia reale inglese, per poi tornare in città ed essere donata all'Esselunga: è il viaggio di una bandiera di San Giorgio che, nel 2019, era stata donata dal sindaco Marco Bucci al principe Michael di Kent, cugino della regina Elisabetta II. Il vessillo era stato donato al nobile britannico in occasione di una sua visita a Genova che aveva incluso uno speciale omaggio alle vittime del crollo del ponte Morandi.

La stessa bandiera, quando venne inaugurato il nuovo ponte San Giorgio, nel 2020, venne ridonata dal principe alla città di Genova. Ma successivamente quel simbolo, con tanto di targa, è stato a sua volta regalato all'Esselunga di via Piave, dove è esposto.

A chiedere spiegazioni in merito, in consiglio comunale, Cristina Lodi (Pd): "Sono rimasta allibita. C'è una bandiera che il sindaco ha donato a un principe, collegando il gesto alla tragedia del ponte Morandi, lui l'ha ridonata alla città di Genova e Bucci l'ha regalata a Esselunga? Con quale diritto? Esiste un atto formale? I beni che vengono donati alla città di Genova non sono di proprietà sindaco, sono dei cittadini, specie questo che ha un significato molto forte e legato alla morte di 43 persone, perché farne dono a un privato? È grottesco".

A rispondere l'assessora al Commercio Paola Bordilli, che a sua volta ha polemizzato: "Il Pd deve ricorrere a questi fatti, tra l'altro risalenti ad anni passati, perché è a corto di temi? Vuol dire che stiamo lavorando bene. In ogni caso, il rapporto tra Genova e la famiglia reale, il Regno Unito e le sue imprese è stato rafforzato quando il principe Moncada ha partecipato alla visita del duca di Kent. Venne fatto questo regalo dal valore simbolico e sempre simbolicamente venne ridato alla città come segno di stima, affetto e riconoscenza. Questi scambi non hanno mai avuto bisogno di atti formali. Il nostro vessillo è stato distribuito presso enti e privati per testimoniare i nuovi legami e per segnare l’importante ruolo che ognuno di essi nel 2020 ha mantenuto per la ripartenza della città. Con la bandiera si è di fatto rimarcata l’importanza delle relazioni internazionali e di chi, come tanti, ha deciso di fare investimenti nella nostra città, a prescindere dalla tipologia di attività. In un periodo buio come quello del ponte, in cui la nostra città si è stretta sotto al suo vessillo, Genova ha saputo reagire e si è confermata una città che ha attratto investimenti sul territorio".

Il segretario generale ha poi aggiunto che, trattandosi la bandiera di un "bene mobile di modesto valore", non sono stati necessari atti formali che invece sono previsti per immobili o donazioni consistenti.

Ma la risposta non è piaciuta all'opposizione: "È vergognoso che quella bandiera stia in un supermercato, è il ricordo di un momento importante e tragico" ha sottolineato Lodi. "E chi ha stabilito il valore degli oggetti donati da famiglie reali di altri Paesi al Comune? - ha aggiunto il capogruppo Pd Simone D'Angelo - al di là della risposta del segretario generale, esiste una questione di moralità". Per Ceraudo, M5s: "Quella bandiera non ha valore economico ma morale, sarebbe il caso di riposizionarla altrove". I dem hanno annunciato che procederanno con il proprio gruppo legale per verificare le possibili azioni da intraprendere al riguardo.