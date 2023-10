Disabilità, la protesta dei operatori socio educativi in consiglio comunale: seduta sospesa

Bagarre in aula e seduta sospesa in consiglio comunale per la protesta degli Ose - Operatori socio educativi in Aula Rossa. I lavoratori, che operano nelle scuole soprattutto per affiancare i bambini con disabilità, hanno esposto uno striscione e protestato a gran voce, e quando non si sono fermati di fronte all'invito del presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba, la seduta è stata interrotta per circa mezz'ora.

"Ose: Operatore socio educativo, operatore di un servizio essenziale, ora state esagerando": questa la scritta sullo striscione esposto dai lavoratori che hanno chiesto di incontrare subito capigruppo e l'assessora al Personale Marta Brusoni. Quest'ultima ha proposto un incontro venerdì, mentre Cassibba ha parlato di un incontro con i capigruppo a fine seduta, ma gli operatori hanno continuato a protestare e la seduta è stata sospesa.

I lavoratori lamentano condizioni di lavoro a cottimo non dignitose: da quanto hanno spiegato ai consiglieri che sono andati a trovarli per capire le ragioni della protesta, non vengono più pagati dopo il secondo giorno di assenza dei bambini che seguono, non hanno diritto di consumare il pasto nelle mense, e in caso di stop alle lezioni per allerta meteo o sciopero degli insegnanti non vengono pagati.

Quando il consiglio comunale ha ripreso i lavori, si è parlato ancora del tema: "In questi giorni - ha riassunto Cristina Lodi, Azione - è stata sospesa la sperimentazione che permetteva agli Ose un minimo di trattamento dignitoso economico. Il riconoscimento di questa figura è stato spesso sottostimato, con una retribuzione legata alle normative locali, mancando un quadro di riferimento nazionale". "Teniamo conto - ha proseguito Mattia Crucioli, Uniti per la Costituzione - che il Comune spende 600mila euro per GenovaJeans, e poi si risparmia sul lavoro di coloro che accudiscono i bambini". Ma anche la stessa maggioranza ha chiesto di tutelare maggiormente questi lavoratori: "Bisogna trovare soluzioni - ha detto Tiziana Notarnicola - per dare una dignità professionale a queste figure".

Il vicesindaco Piciocchi ha replicato dicendo che rispetto al 2017 la spesa dedicata alla figura Ose è raddoppiata, così come il personale Ose e le ore settimanali. "Venerdì - ha commentato l'assessora Brusoni, rivolgendosi ai lavoratori - ci incontreremo, vogliamo sentire la vostra voce, ma in maniera pacata. Stiamo affrontando un argomento molto delicato come la disabilità, siamo consapevoli dell'importanza del vostro ruolo, e che con questi tavoli di confronto troveremo la formula migliore per famiglie e bambini".