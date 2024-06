Commissione sul gioco d’azzardo, Bordilli: “Nel 2020 impedimmo l’apertura di una sala scommesse”

Nel 2020 in via della Maddalena era prevista l'apertura di una nuova sala slot che, grazie a un escamotage, avrebbe eluso sia il regolamento comunale che le leggi nazionali e regionali riguardanti i limiti all'apertura di sale da gioco. La strategia utilizzata prevedeva la vendita di carte prepagate per il gioco, una modalità che avrebbe permesso di aggirare le restrizioni vigenti.

Il Comune di Genova, però, ha prontamente risposto modificando la normativa per includere anche il divieto di vendere carte prepagate per il gioco d'azzardo. Questa mossa è stata fondamentale per bloccare l'apertura della sala slot e prevenire ulteriori tentativi di aggiramento delle regole.

A ricordare l'episodio è stata l'assessore al commercio Paola Bordilli, intervenuta mercoledì mattina, durante una commissione comunale richiesta dal consigliere del Movimento 5 Stelle Fabio Ceraudo, è stato discusso ampiamente il problema del gioco d'azzardo in città.

Durante la commissione sono stati affrontati vari aspetti, tra cui i controlli effettuati dalla polizia locale e le sanzioni previste per chi non rispetta la normativa che prevede in primis che le attività in cui si gioca d'azzardo non possano aprire a meno di 300 metri da scuole, rsa e tutti quei luoghi in cui sono presenti soggetti fragili. Le norme prevedono inoltre che nessun minorenne entri in una sala da gioco; dai controlli della polizia locale effettuati in centro e in periferia, al momento non sarebbero emerse irregolarità. L'obiettivo è quello di intensificare i controlli e assicurare il rispetto delle leggi per proteggere i cittadini dalle conseguenze negative del gioco d'azzardo patologico di cui, come emerso, in Liguria sono vittime migliaia di persone.

Il problema del gioco d'azzardo è una questione seria che continua a preoccupare le autorità locali. Le sale slot e le macchinette per il gioco d'azzardo rappresentano una minaccia per la salute pubblica, contribuendo allo sviluppo di comportamenti patologici che possono avere gravi conseguenze economiche e sociali. La determinazione del Comune di Genova nel rafforzare le normative e incrementare i controlli è un passo significativo nella lotta contro questa piaga sociale.