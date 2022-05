Disagi in autostrada, Arboscello (Pd): "Via il pedaggio, cashback insufficiente"

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, presentato da Roberto Arboscello del Pd, che impegna la giunta affinché nelle sedi opportune vengano esercitate tutte le dovute pressioni per eliminare il costo del pedaggio autostradale nei tratti interessati da interventi di manutenzione straordinaria che comportino gravi disagi all’utenza.

Nel documento su ricorda che la chiusura di interi tratti autostradali con uscite obbligate comporta, oltre che disagi notevoli a chi percorre la rete autostradale, problemi alla viabilità ordinaria e pesanti ripercussioni nei centri cittadini interessati.

"La drammatica situazione in cui versa la viabilità autostradale, soprattutto in A10 - spiega il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello - è sotto gli occhi di tutti: con la ripresa dei lavori e la riapertura dei cantieri, sono tornate le code chilometriche e le ore di attesa. Una situazione destinata a peggiorare ulteriormente con la stagione estiva, quando al traffico pesante si aggiungerà quello dei turisti che vogliono raggiungere le nostre coste, soprattutto nei weekend".

"Consapevoli del fatto che la situazione non è di facile risoluzione, perché i lavori vanno effettuati e sono indispensabili per la sicurezza di chi viaggia - prosegue il consigliere - è pur vero che a fronte dei gravi e pesanti disagi che cittadini e turisti che attraversano la Liguria in macchina devono affrontare giornalmente, sia necessario intervenire presso Autostrade affinché venga ripristinata l’esenzione del pagamento del pedaggio".

"Le attuali misure messe in campo, come il cashback, non sono assolutamente sufficienti per ristorare le persone di ore e ore di attesa in mezzo al traffico, sapendo quando si parte e mai quando si arriva. Per questo - conclude Arboscello - ho chiesto alla Giunta di farsi portavoce presso la società autostradale per chiedere che venga eliminato al più presto il pagamento di ogni pedaggio nei tratti interessati da interventi di manutenzione straordinaria".