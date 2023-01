Caos autostrade tra rincari e cantieri: "Il tunnel sub portuale alleggerirà il traffico e sarà gratis"

Aumentano i disagi e anche i pedaggi sulle autostrade genovesi: passate le feste natalizie sono tornati i cantieri che stanno creando le immancabili code e sono salite anche le tariffe.

Dell'argomento se ne è parlato in consiglio comunale, con un'interrogazione di Cristina Lodi: "Come intende agire, il Comune, nei confronti di Autostrade che ha aumentato i pedaggi, mentre continuano i disagi e si è rinunciato alla gratuità sulla A10, in nome di opere ad oggi non avviate da Società Autostrade?".

L'assessore al Patrimonio Francesco Maresca ha risposto che "Dopo il crollo del ponte Morandi si è lavorato per compensare i disagi subiti dai cittadini. Questa importante attività ha determinato la gratuità, i ristori e un accordo transitivo che porterà a Genova il tunnel sub portuale, un'opera fondamentale per la città che contribuirà ad alleggerire il traffico e sarà fruibile gratuitamente dai cittadini genovesi. Il Comune, insieme al ministero competente, a Regione Liguria, ad Autorità di sistema portuale, al prefetto, è sempre stato attivo in diversi tavoli per la razionalizzazione dei cantieri. Concordo sul fatto che debba essere promossa un'azione congiunta fra tutte le amministrazioni, per individuare una scala di priorità e migliorare le prestazioni autostradali che presentano problematiche dal punto di vista della cartellonistica dei lavori. Da parte del Comune c’è, e ci sarà sempre, il massimo impegno per affrontare queste problematiche ed arrivare a soluzioni che consentano di rendere le autostrade più agibili per tutti i cittadini".