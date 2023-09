"Auto posteggiate da mesi in area riservata alla polizia locale", Sansa chiede spiegazioni a Bucci

Il mistero delle due Audi da oltre 100mila euro nel parcheggio riservato alla polizia locale. Non è il titolo di uno strano film ma quello del caso sollevato da Ferruccio Sansa, consigliere regionale di opposizione. Secondo quanto racconta Sansa le due auto, da mesi, sostano nell'area riservata in piazza Fontane Marose. Una delle due ha un contrassegno del corpo consolare

"Sarò un rompiballe - scrive Sansa sui propri canali social - ma io certe domande me le faccio ancora: che titolo hanno due Audi private di sostare nel posto della Polizia Municipale, quando la gente comune fa le acrobazie per trovare un posto e si prende fior di multe? Per prima cosa mi sono preso la briga di fare una visura dell'Aci - continua il consigliere regionale - le due auto sono proprietà di una società del Trentino Alto Adige che noleggia auto ai privati. Una delle due ha anche un permesso di circolazione nelle corsie protette del Comune di Milano. Un'auto ha un valore di 118mila euro, l'altra di 104mila. Insomma, non sono utilitarie. L'utilizzatore parrebbe essere la stessa persona".

Sansa racconta di aver chiesto delucidazioni ad alcuni agenti della polizia municipale: "Hanno allargato le braccia - scrive - e hanno detto che fanno parte dell'associazione Friends of Genoa. Ammesso che le informazioni fossero corrette - sottolinea - è una fondazione che ha come scopo la promozione dell'immagine della città. Un'associazione molto cara al sindaco Marco Bucci. Tra i volti della fondazione sul sito sono riportati: Carlo Clavarino, presidente del gruppo Aon e console onorario del Principato di Monaco e della Norvegia a Milano; poi, tra gli altri, Pietro Salini (Ad di Impregilo e Webuild, l'uomo che sta realizzando opere pubbliche da decine di miliardi in tutta Italia, tra cui la diga di Genova) e l'imprenditore Carlo Puri Negri".

Sansa conclude spiegando di aver chiesto chiarimenti anche agli uffici della polizia locale: "Non esiste alcun atto che autorizzi la sosta a quelle due auto - sostiene -. Certo, multare auto del corpo consolare è impresa quasi disperata, eppure stanno lì, da tempo, come dimostrano decine di foto. Crediamo a questo punto di avere il diritto di porre tre semplici domande al sindaco Bucci. Di chi sono quelle due Audi? Conosce ed è amico del proprietario? Perché sostano nello spazio della polizia municipale? Essere soci della fondazione Friends of Genoa dà titolo alla sosta nell'area della polizia municipale nel cuore della città? Non sarà certo così, ma se fosse ce lo dicano: ci iscriviamo tutti subito alla fondazione".