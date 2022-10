Aurelia chiusa con allerta meteo e rischio Liguria divisa a metà: il caso arriva in Regione e in Città Metropolitana

Il caso della via Aurelia ad Arenzano che nella zona della frana chiuderà anche con l'allerta meteo gialla a inizio precipitazioni supera i confini dei territori direttamente coinvolti e arriva sia in Regione sia in Città Metropolitana.

Il pericolo, infatti, è che in quel punto, con la strada chiusa - che è l'unico collegamento della viabilità ordinaria - e il caos sulla A10 dovuto a molteplici fattori non così rari (cantieri o incidenti), si possa spezzare la Liguria in due. A mobilitarsi, nei giorni scorsi, già i sindaci di Arenzano e Cogoleto e anche il municipio Ponente di Genova aveva espresso preoccupazione.

L'interrogazione in Regione

In Regione è stata depositata un'interrogazione a firma di Alessio Piana (Lega), che elenca i numerosi disagi a cui verrebbero sottoposti lavoratori e studenti, ma anche i pazienti che devono essere trasportati di urgenza al pronto soccorso dell'Evangelico di Voltri.

Il consigliere interroga il presidente Toti e la giunta per conoscere quali azioni si intende adottare nei confronti di Anas (che ha emesso l'ordinanza che impone la chiusura con allerta meteo gialla) per trovare una soluzione nell'immediato che consenta di ridurre al minimo il disagio per i cittadini. Ma non solo, Piana chiede lumi anche sulla messa in sicurezza definitiva della via Aurelia, dal momento che è una situazione che perdura da oltre sei anni: dalla frana del 2016 infatti la strada, all'altezza della galleria del Pizzo, è stata infatti sempre chiusa con allerta arancione e rossa; l'ultima ordinanza di Anas deriva da un ulteriore smottamento di fine settembre.

In più, il consigliere chiede se si possa garantire - come richiesto dai sindaci di Arenzano, Francesco Silvestrini, e di Cogoleto, Paolo Bruzzone - il transito autostradale gratuito durante la chiusura dell'Aurelia, l'inserimento di corse aggiuntive dei treni e l'estensione del biglietto unico integrato nel territorio metropolitano, aumentando le corse verso il capoluogo ligure e portando la partenza e l'arrivo dei convogli alla stazione di Cogoleto.

L'interpellanza in Città Metropolitana

Le preoccupazioni sono bipartisan e per cercare di fare chiarezza ci si muove anche in Città Metropolitana: è il caso del consigliere Elio Cuneo (Patto Metropolitano) che ha presentato un'interpellanza sul caso.

"Considerato che la condizione di Allerta gialla accade con notevole frequenza e che l’unico percorso alternativoe? rappresentato dall’Autostrda Genova – Savona che spesso presenta criticita? viabili notevoli comportando talvolta il totale isolamento viabile dei Comuni di Arenzano e Cogoleto in direzione Genova" il consigliere chiede chiarimenti al sindaco metropolitano Marco Bucci per sapere "a che punto sia l'iter dei lavori per la riapertura della strada statale e quali iniziative intenda intrappendere perche? si possa giungere in tempi brevi alla definitiva messa in sicurezza del tratto di strada".

Anche Cuneo si unisce alle richieste dei sindaci: la gratuità del tratto autostradale durante la chiusura dell'Aurelia e il potenziamento dei servizi su rotaia, nonché l'estensione del biglietto integrato.