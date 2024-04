Aumento Tari e protesta sindaci dei piccoli Comuni, Bucci: "È inflazione, aumenti sono in tutt'Italia"

"Si tratta di inflazione, non ha niente a che vedere con la percentuale di raccolta differenziata. Gli aumenti ci saranno in tutta Italia e riguarderanno allo stesso modo chi fa lo 0 e chi fa il 100% di differenziata": così il sindaco metropolitano di Genova, Marco Bucci, risponde ai sindaci dei comuni che nei giorni scorsi hanno dato il via a una protesta congiunta per l'aumento della Tari.

Oltre alla città di Genova, infatti, a rischiare di vedere un aumento della tassa fino al 7% sono anche i piccoli Comuni dell'area metropolitana: diversi primi cittadini nei giorni scorsi hanno rotto il silenzio con un post congiunto sui social. "Città Metropolitana e Amiu - hanno scritto i sindaci - hanno comunicato che la Tari subirà un aumento medio del 7% dovuto principalmente alle variazioni Istat". Da ricordare che il costo del servizio non viene più determinato a livello comunale, bensì da Città Metropolitana e Amiu secondo i criteri Arera.

Ma l'imposizione è risultata difficile da accettare, da parte dei sindaci che già devono fare i conti con una Tari molto alta, "perché i rincari hanno colpito anche i Comuni che però sono riusciti ad azzerare o contenere al massimo ogni aumento per non aggravare le condizioni di famiglie e attività che già versano in difficoltà economica". Ma soprattutto, attaccano i sindaci che in questi giorni si sono riuniti specialmente su gruppi WhatsApp, "perché Città Metropolitana, se da un lato appoggia supinamente l’aumento della Tari, dall’altro pare poco interessata alla tutela della cittadinanza dai disservizi e dalle inadempienze relative al servizio di spazzamento e raccolta rifiuti, nonché dal mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto con Amiu. Ai cittadini si chiede un maggiore impegno a differenziare, ripagandolo solo con aumenti delle tariffe".

La protesta non è passata inosservata e il sindaco Bucci ha replicato oggi, mercoledì 17 aprile, in consiglio metropolitano: "Noi ci lavoreremo sopra, ma abbiamo visto cosa fanno altre Città Metropolitane, anticipo che Torino, Milano e Bologna aumenteranno tutte dal 6 al 9 %. Si tratta di inflazione, non ha niente a che vedere con la percentuale di differenziata. Chi ha confuso percentuale differenziata con inflazione non ha fatto un buon servizio ai cittadini".

Il primo cittadino promette comunque di impegnarsi per contenere gli aumenti, ma poi aggiunge: "Fare polemica è sbagliato sui numeri che sono circolati e che non sono ufficiali. Posso capire la preoccupazione e avremo modo di vedere cosa succede in tutto il territorio nazionale: non posso anticipare che saremo la miglior Città Metropolitana d'Italia ma potrebbe succedere".