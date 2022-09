Posti liberi nei nidi comunali, dove sono? L'elenco completo

Dove sono i posti liberi negli asili comunali e nelle scuole materne genovesi? In consiglio comunale è stata fatta chiarezza dopo un articolo 54 presentato da Cristina Lodi, consigliera del Partito Democratico, da tempo attiva sulla tematica con diverse interrogazioni.

"Il bisogno di un aggiornamento - ha spiegato in aula - nasce dalla necessità di conoscere nel dettaglio quanti posti nido sono disponibili e in quali asili ai fini di un sistema trasparente, capace di dare risposte alle famiglie. Questo è di fondamentale importanza - puntualizza la consigliera dem - perché quanti posti nido vengono riempiti più posti nido verranno mantenuti. Fino ai giorni scorsi il sistema non funzionava e tante famiglie avevano difficoltà a entrare nel sistema. Credo sia importante dire ai cittadini dove sono i posti, dove iscriversi e come farlo, per garantire la massima trasparenza".

Marta Brusoni, assessore ai servizi educativi, ha fatto chiarezza e spiegato: "Grazie al prezioso aiuto della consigliera Lodi e alle segnalazioni di tanti genitori siamo riusciti a fare iscrivere molti bambini ai nidi d'infanzia. Una collaborazione preziosa per risolvere determinate problematiche che come assessore non avrei potuto sapere. Credo sia un esempio di buona politica per arrivare all'obiettivo tutti insieme. Sollecito tutta l'aula a inviarmi segnalazioni sui malfunzionamenti in modo da poter intervenire in maniera mirara. Fino al 12 dicembre 2022 le famiglie possono presentare domanda di iscrizione a tutti i nidi d'infanzia comunali e confermo la possibilità a tutte le famiglie di accedere al servizio".

Asili e sezioni primavera con posti disponibili

La lista dei nidi e delle sezioni primavera in cui ci sono ancora posti disponibili per le iscrizioni dei bambini e delle bambine.

Ambito 1: asilo nido Nuvola, asilo nido Veliero

Ambito 3: asilo Nido Alice

Ambito 6: sezione primavera Aurora

Ambito 7: sezione primavera Coccinella

Ambito 8: asilo nido Filastrocca, Sezione Primavera San Pietro

Ambito 9: asilo nido Villa Savoretti

In merito alla questione Cristina Lodi ha concluso: "Finalmente buone notizie: dopo tanto tempo ho ricevuto risposta alle numerose segnalazioni e all’interrogazione presentata settimane fa sugli asili nidi genovesi e sulla questione iscrizioni. Un risultato faticoso, raggiunto in collaborazione con l’assessora Marta Brusoni, che ha accolto le mie richieste e si è attivata per rendere il sistema funzionale e trasparente. Da oggi le famiglie possono avere un elenco chiaro e completo di tutti i nidi in cui ci sono ancora posti liberi e dove poter iscrivere i bambini e le bambine".