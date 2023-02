Asili per anziani in tutti i Municipi, il consiglio comunale approva

Con il parere favorevole della giunta, tramite l’assessore Lorenza Rosso, il consiglio comunale di Genova ha approvato all’unanimità una mozione per la creazione di 'asili per anziani'. Il documento è stato presentato dai consiglieri di Genova Civica Mariajosé Bruccoleri, Stefano Pietro Amore e Ariel Dello Strologo. Sull’atto sono stati presentati un ordine del giorno del consigliere Stefano Pietro Amore e un emendamento presentato da Vince Genova.

Il documento parte dal presupposto che "gli anziani hanno bisogno di mantenere alti gli stimoli, hanno bisogno di relazioni, mentre le case di riposo sono invece sempre più spesso 'parcheggi' per la terza età". La creazione di asili per la terza età "risponderebbe alle esigenze delle persone anziane autosufficienti, parzialmente autosufficienti e con disabilità lievi e che preverrebbe le conseguenze di un prolungato isolamento, alleviando le famiglie dagli impegni, senza complessi distacchi dalle consuete abitudini”.

La mozione impegna sindaco e giunta: "A lavorare insieme a Regione Liguria per prevedere degli spazi in ogni municipio da adibire ad asili pubblici per anziani; dotati di personale sanitario al fine di garantire la tutela e il supporto di una fascia di popolazione che nella nostra regione e città rappresenta più del 25% della cittadinanza complessiva".

Genova Civica spiega in una nota: "Un argomento che ci sta a cuore, dai tempi della campagna elettorale di Ariel Dello Strologo candidato Sindaco, in cui occupava un ampio capitolo del programma elettorale. Non è un dato sconosciuto che la fascia di popolazione più numerosa nella nostra città sia quella delle persone anziane, dato evidente nello stesso Annuario Statistico del Comune di Genova 2021, dove l’indice di vecchiaia si attesta sul valore di 261.25 anziani per ogni 100 giovani. Da questa realtà prende forma il documento presentato in aula dai nostri consiglieri, avvalendosi anche di alcuni ordini del giorno presentati in discussione bilancio lo scorso dicembre e accolti dall’intero Consiglio Comunale, rifacendosi poi alle linee programmatiche del sindaco, dove un paragrafo è destinato alla tutela e alla prevenzione di questa fascia di popolazione. Genova Civica con questa mozione sollecita la Giunta Comunale a lavorare insieme a Regione Liguria per prevedere degli spazi in ogni municipio da adibire a centri diurni per le persone anziane, dotati di personale sanitario, come luoghi di aggregazione per chi ancora autosufficiente o con disabilità lievi, può trascorrere il suo tempo in maniera attiva, prevenendo così le conseguenze di un prolungato isolamento e nello stesso tempo sostenere le famiglie dagli impegni, senza complessi distacchi dalle consuete abitudini".