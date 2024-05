Arresto Toti, le reazioni. Lista Toti: "Vicini al presidente". Il Pd: "Si torni al voto"

Tante le reazioni della politica all'arresto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ai domiciliari. Mentre il centrodestra è garantista e la lista Toti comunica assoluta vicinanza al proprio presidente, il Pd chiede le elezioni nel più breve tempo possibile. E Sansa denuncia: "Le elezioni vinte contro di me erano falsate".

Per la lista Toti parlano il capogruppo in consiglio regionale Alessandro Bozzano e la parlamentare Ilaria Cavo: "La reazione più forte e immediata è quella della vicinanza al presidente Giovanni Toti, al quale va tutto il nostro appoggio. Parlo a nome di tutti i colleghi consiglieri del gruppo: nel pieno rispetto del lavoro della magistratura, siamo certi che l'inchiesta procederà spedita e giungerà ad accertare l'estraneità del presidente alle contestazioni avanzate nei suoi confronti".

Anche la Lega esprime vicinanza: "Desideriamo esprimere - dice il viceministro ligure Edoardo Rixi - la nostra più ferma solidarietà al presidente Toti in questo momento difficile. Siamo convinti che sarà in grado di dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati. Nel frattempo, gli inviamo tutto il nostro sostegno".

Di ben altro tenore i commenti delle opposizioni: "Quanto emerso dalle indagini dell’inchiesta certifica un modo disgustoso di fare politica - dicono gli esponenti di Pd Liguria e Pd Genova - volta solo alla gestione e alla spartizione del potere. La magistratura farà il suo corso rispetto alle singole responsabilità penali, oggi però si deve chiudere la stagione del centrodestra in Liguria. Toti si dimetta e ci siano subito nuove elezioni. In questi anni il Pd a tutti i livelli ha denunciato i danni e le conseguenze che questa gestione della politica ha causato alla sanità, al lavoro, alle infrastrutture, ai servizi sociali. Certe politiche clientelari hanno minato un'economia basilare per la Liguria. Quanto emerge evidenzia come porto, supermercati siano stati trasformati in centri di pratiche e comportamenti torbidi, l’altra faccia di campagne di comunicazione di una feroce arroganza politica".

Anche il M5s chiede di tornare al voto: "Chiediamo le dimissioni della giunta regionale ligure - dicono Fabio Tosi e Paolo Ugolini, consiglieri regionali M5s -. In tutti questi anni abbiamo più volte segnalato e denunciato, anche con esposti, diverse operazioni quantomeno discutibili. L’operazione delle Colonie Bergamasche, ad esempio, o la vendita dell’ex ospedale di Santa Margherita, oltre alle centinaia di attività inerenti a determinate “sponsorizzazioni” e utilizzo di fondi pubblici. Le notizie odierne certamente non fanno bene alla nostra regione viste le innumerevoli criticità ancora irrisolte. Tuttavia, di fronte alla gravità delle accuse, non possiamo che chiedere che l’esecutivo faccia un passo di lato

"La commistione fra politica e imprese private con interessi milionari legati alla pubblica amministrazione è una vera e propria malattia da estirpare. Ed è la ragione principale per cui io credo che Toti debba dimettersi e che vada restituita la parola ai cittadini della Liguria - spiega Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra -. Il mio non è un giudizio sulle questioni di natura giudiziaria ma esclusivamente politico. Perché quando si adombrano scambi così pericolosi tra voti, finanziamenti elettorali e pratiche edilizie e concessione di beni pubblici, io penso sia necessario fare un azzeramento".

"Non sorprende - fanno sapere da Sinistra Italiana - la rete di relazioni da cui sarebbero emersi i fenomeni di corruzione contestati al presidente Toti, episodi che da tempo sono stati ampiamente discussi nel dibattito politico senza che il centro destra ligure ne volesse cogliere alcun elemento di criticità".

"Io ve lo avevo detto. In perfetta solitudine. Da anni - è il commento di Ferruccio Sansa, consigliere regionale della Lista Sansa -. Non si è mai contenti quando una persona viene arrestata, ma è successo proprio quello che dicevo dal 2020: è scoppiata la bomba dei finanziamenti a Toti. Al centrodestra. È scoppiato un sistema di potere". E ancora, a radio Giornale Radio: "Ho la sensazione che possano essere state falsate le elezioni regionali che Toti ha vinto contro di me. Per la campagna elettorale avevo a disposizione 50mila euro, messi quasi tutti interamente di tasca mia, mentre Toti aveva almeno 10 volte tanto. Queste notizie sui finanziamenti hanno un peso anche sul significato politico delle elezioni e cioè sulla formazione del consenso. È una lotta impari".