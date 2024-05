Arresto Toti, l'opposizione insiste: "Deve dimettersi, questione di etica pubblica"

Dopo l'arresto di Giovanni Toti le opposizioni continuano a chiedere le dimissioni del presidente della Regione. Come già fatto nelle ultime ore da Partito Democratico, Lista Sansa, Linea Condivisa e Movimento 5 Stelle, arrivano nuove prese di posizione, alla luce del comunicato del centrodestra che, dopo la riunione di giunta, ha confermato il "pieno sostegno al vicepresidente Alessandro Piana, alla giunta e alla maggioranza in consiglio regionale che la sostiene". Una nota firmata da Lista Toti, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia.

Luca Pirondini, senatore genovese pentastellato, attacca: "La leggiamo con stupore. Evidentemente non si rendono conto di cosa stia accadendo: è stato arrestato il presidente della Regione, gli atti dell'inchiesta fotografano un quadro indiscutibilmente sconcertante dal punto di vista dell'etica pubblica, un modus operandi inaccettabile che infanga il buon nome delle istituzioni. Ci sono sospetti di infiltrazioni mafiose, di atti di Giunta volti a favorire in modo scorretto gli affari di alcuni a danno di altri in cambio di finanziamenti ai partiti, metodi indecenti di raccolta del consenso elettorale e altro. Come sempre, la responsabilità penale non c'entra nulla - sostiene ancora Pirondini - qui quello che rileva come un macigno è il modo con cui quella Giunta e la sua maggioranza hanno gestito il potere, i soldi pubblici, i rapporti con alcuni imprenditori degni dei peggiori comitati d'affari. C'è da vergognarsi al posto loro - conclude il senatore del Movimento 5 Stelle - apprendendo come per anni si sono comportati mentre avrebbero dovuto servire la causa collettiva e il bene di tutti i cittadini. Noi questo lo avevamo capito da tempo e lo abbiamo denunciato a gran voce. Ora che è tutto più evidente, con un sussulto di dignità si dimettano, chi dovrà farlo si difenda liberamente di fronte alla magistratura, lasciando le istituzioni al riparo da tanto discredito".

Richieste di dimissioni arrivano anche dalla Lista RossoVerde, per voce dei consiglieri comunali Filippo Bruzzone e Francesca Ghio: "Chiunque faccia politica, pur rimanendo garantista, dovrebbe chiedere le dimissioni di tutte le persone coinvolte nelle indagini - dichiarano - sia per rispetto nei confronti della cittadinanza sia per tutelare la trasparenza delle proprie azioni. Anche in vista delle elezioni europee, dovrebbe essere nell’interesse pubblico al libero e corretto svolgimento delle consultazioni elettorali e al diritto di ogni elettore e elettrice alla libera determinazione e manifestazione della propria preferenza assicurarsi che non ci siano dubbi sulla trasparenza dei propri politici. Spiace constatare che una parte di politica sembra più interessata a difendere gli accusati, compito che spetta agli avvocati, piuttosto che interessarsi ai valori di legalità e trasparenza che dovrebbero essere universali e centro di ogni azione politica".

"Legalità, lotta alla mafia e trasparenza dovrebbero essere parole d’ordine di ogni partito o gruppo politico. Nelle sue recenti dichiarazioni e anche nel suo intervento di martedì in consiglio comunale il sindaco Marco Bucci continua a parlare di velocizzare i lavori, in un momento in cui l’indagine si allarga e l’elenco di politici indagati è sempre più lungo - incalzano il consigliere Bruzzone e la

consigliera Ghio - Come si può in tutta coscienza continuare a nascondere la testa sotto la sabbia come struzzi a suon di 'non so', 'non credo', 'non commento' e parlare al contempo di velocizzare i lavori?".

Bruzzone e Ghio concludono: "Riteniamo doveroso ribadire che quanto emerge dall’inchiesta sia di una gravità inaudita da un punto di vista politico ed istituzionale ancor prima che giudiziario e per queste ragioni chiediamo le dimissioni di chi è già

formalmente incriminato, per salvaguardare la credibilità della politica e delle istituzioni".