Arresto Toti, Piana: "Ritorno al voto? A parti inverse si direbbe la stessa cosa, è il gioco delle parti"

“È stato un fulmine a ciel sereno, non me lo aspettavo minimamente. Esprimo massima fiducia nell’operato del presidente Toti e piena solidarietà alla persona”. Lo ha dichiarato Alessandro Piana, presidente facente funzione della Regione Liguria dopo l’arresto di Giovanni Toti, intervenuto martedì pomeriggio a “Ztl” condotto da Francesco Borgonovo sulla FM di radio Giornale Radio.

“Siamo convinti che si farà chiarezza nel più breve tempo possibile. Siamo certi di essere in grado di portare avanti l’azione intrapresa dalla giunta di centrodestra”.

E il ritorno al voto, che chiedono molte forze politiche? "Questo è il balletto della politica. A parti inverse si direbbe la stessa cosa, è il gioco delle parti. Non mi sento di condannare le parole della minoranza ma ci andrei cauto sul fatto che si debba andare al voto, quando ci sono delle leggi che prevedono la reggenza".

Il ministro Nordio, in giornata, aveva parlato delle sue perplessità sulla misura "rispetto al tempo in cui è stato commesso il reato ed è iniziata l'indagine". "Sicuramente - ha detto Piana - dall’alto della sua esperienza può parlare con estrema sicurezza, cosa che non posso fare io. Se Nordio, in qualità del suo ruolo di ministro, si esprime in questa maniera, probabilmente sta dicendo delle cose serie e sensate".

Adesso, come detto, le funzioni del presidente della Regione Liguria sono ricoperte da Piana. Che nell'ottobre 2023 era stato coinvolto in un'altra inchiesta: "Le vecchie inchieste che mi riguardavano? Sono completamente estraneo a quei fatti. Mai ricevuto un avviso di garanzia, non sono nemmeno indagato, eppure mi sono ritrovato in una ordinanza. Ho già chiarito la mia posizione alla magistratura, mi auguro che venga fatta luce, perché è un fatto che mi ha fatto girare i coglioni e non poco. Mi auguro che certi giornali la smettano di scrivere minc*iate”.