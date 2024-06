"Giù le mani dai Luzzati", l'appello di 18 associazioni dopo le polemiche sul pride

"Giù le mani dai Luzzati". È l'appello lanciato da diciotto associazioni e diffuso da Liguria Rainbow, dopo che nei giorni scorsi è esploso il caso dello spazio gestito dalla cooperativa Il Ce.Sto. Pochi giorni prima del Pride, la Lega era infatti intervenuta con una polemica "sull'insegnamento della teoria gender" nello spazio dedicato ai bambini. La stessa lega, con un blitz, avrebbe provato a revocare la concessione dei Luzzati a Il Ce.Sto. perché morosi, blitz fermato dall'intervento del sindaco Marco Bucci e dell'assessore Lorenza Rosso.

"Siamo cittadine, cittadini, cittadin* che partecipano alla vita attiva della città - si legge nell'appello - attraverso l’impegno in associazioni, collettivi e gruppi informali: ci occupiamo di diritti, qualità della vita, cultura, promozione sociale e lo facciamo nelle tante forme possibili dell’espressione politica e culturale. Il nostro attivismo si è incontrato nel Coordinamento Liguria Rainbow, di cui siamo parte, ognun* con le risorse che ha.



Sia tramite le nostre attività associative specifiche, sia tramite le iniziative del Coordinamento Liguria Rainbow, abbiamo avuto modo di attraversare, fruire, condividere gli spazi dei Giardini Luzzati gestiti dalla cooperativa Il Ce.sto: ci siamo pertanto sconcertate e indignate nel leggere sui media che una parte dell’amministrazione comunale ha voluto avviare un procedimento volto alla revoca della concessione ai Giardini Luzzati, apparentemente all’insaputa del Sindaco della città. Il procedimento poi è stato sospeso grazie all’intervento dell’assessora Rosso non appena venuta a conoscenza dei fatti. Come, prima della settimana del Village, siamo rimaste sconcertate quando sempre la Lega ha chiesto al Sindaco di bloccare i laboratori del Village Kids, ovvero di censurare i nostri contenuti.



È sconcertante che nella nostra amministrazione si proceda a colpi di grandi o piccole vendette, di blitz interni alla giunta, di azioni muscolari per imporre la legge del più forte (per poi scoprire che non lo si è).



Abbiamo presenti le parole del sindaco Bucci che proprio ai Giardini Luzzati, prima del rinnovo della concessione, disse che il Comune non era in grado di svolgere le attività di prossimità sviluppate da Il Ce.sto, e ne auspicava la moltiplicazione. Ora leggiamo che Il Ce.Sto da cooperativa sociale mira a “diventare un hub cooperativo di comunità, cioè un soggetto culturale che promuove rigenerazione territoriale e sociale attraverso l’attività associativa e cooperativa e la partecipazione delle persone e delle istituzioni”.

La Lega è disposta a buttare al macero questa capacità progettuale e di intervento sul territorio solo per fare un dispetto? E perché poi?



Perché i Giardini Luzzati hanno ospitato il Liguria Pride Village, che nell’ambito del programma aveva un laboratorio per bambine/i nel quale, secondo la Lega, veniva insegnata “la teoria del gender”. Un’accusa fondata su una teoria inesistente, che ognuno racconta come gli pare perché appunto è estranea agli ambiti accademici e professionali, dove invece si fanno Gender Studies e Queer Studies da alcuni decenni.



Un’accusa che però ci dice molto sulle politiche sociali di questa amministrazione, dove ci sono assessori che rifiutano l’inclusione, il riconoscimento della pluralità delle identità e delle scelte di vita degli abitanti, la scienza e la conoscenza (sostituite dai dettami della chiesa integralista, quella che non riconosce il richiamo di Papa Francesco all’accoglienza). Continuando a discostarsi dalla vita delle persone, ed imponendo un modello unico di famiglia (madre padre figli). Quali garanzie e quali tutele ci possono dare questi amministratori che non comprendono il pluralismo e la laicità nel territorio che amministrano?



Quali competenze ha questa amministrazione proprio sul terreno delle famiglie? Abbiamo appena appreso che non è in grado di usare i soldi del Pnrr per costruire asili nido! In questi anni ha escluso dagli affidi familiari le coppie dello stesso sesso; ha negato il diritto alla doppia genitorialità delle famiglie omogenitoriali; non ha introdotto l’identità alias nelle scuole e nei posti di lavoro in gestione diretta. Inoltre, ha dislocato e depotenziato l’esperienza della Città dei bambini al Porto Antico, un tempo vicina alla biblioteca De Amicis; ha istituito il Registro della Famiglia di cui nessuno ha mai saputo a cosa sia servito e a chi abbia portato benefici; ha promosso i gruppi di auto mutuo aiuto fai-da-te come politica di risposta al disagio, quanti ne sono sorti? Con quali risultati?



Come può essere adeguata una amministrazione pubblica che non usa i dati statistici relativi ai cambiamenti della popolazione residente e futura? Se venissero presi in considerazione, il mito della famiglia tradizionale si scioglierebbe come neve al sole. E si impegnerebbe per dare un futuro alle giovani generazioni, che lasciano Genova perché la nostra città non offre soluzioni occupazionali e abitative rispondenti ai diversi bisogni. Quei giovani e quelle giovani (35.000 persone) che in larga parte erano al Liguria Pride sabato 8 giugno, che la Lega rappresenta come una minaccia, come persone di cui avere paura o da stigmatizzare come indecorose, gettando le basi dell’odio e della discriminazione quando invece servirebbero tutela e accoglienza.



Ci preoccupa e indigna ogni chiusura di spazi sociali che rivela l’inadeguatezza e l’incapacità di questa amministrazione a favorire le relazioni intergenerazionali, la socializzazione, la convivenza nelle differenze.



Tale cecità politica non stupisce che produca miseri e pericolosi interventi, come questo attacco non riuscito contro i Giardini Luzzati che conosciamo e apprezziamo. Siamo al loro fianco! Giù le mani dai Luzzati!".

1. AG-AboutGender,

2. A.GE.D.O Genova Onlus

3. Associazione Usciamo dal silenzio Genova

4. Book Morning Libreria degli Indipendenti

5. Comunità di San Benedetto al Porto

6. Edusex

7. Famiglie Arcobaleno

8. Gruppo Bethel LGBT

9. Lesboeventi

10. Pansoti

11. Ponente che Balla

12. Queenky

13. Rainbow Pangender Pansessuale Gaynet Liguria ODV

14. Rete di Donne per la Politica ODV

15. Zenatrans

16. Corpi Liberi

17. Volpi a sei code

18. Punto G