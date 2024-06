"L'app 'Salute' della Regione costata 300mila euro e scaricata solo da 20mila liguri"

Il consigliere regionale del Partito Democratico Luca Garibaldi ha presentato un'interrogazione in cui ha chiesto alla giunta se il piano di promozione del servizio 'SaluteSimplex' è idoneo a raggiungere la massima diffusione. Il piano costa più di 300mila euro, ma i dati aggiornati al 27 maggio non denotano risultati soddisfacenti: solo 21.424 liguri hanno scaricato la app e 13.328 hanno fatto almeno un login. Garibaldi chiede di valutare anche altre strade meno dispendiose e altrettanto efficaci: materiale informativo in studi medici e ospedali.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha risposto che l’ufficio comunicazione ha scelto i mezzi di diffusione in base a capillarità di penetrazione sul territorio ligure e sulle diverse fasce di età e che rispondono a questi criteri le principali televisioni locali, venti testate online, la prima radio locale, i trasporti pubblici, affissioni stradali, le stazioni ferroviarie di Genova Principe e Genova Brignole più altre 26 stazioni in cui sono stati installati impianti digitali e analogici. L’assessore ha precisato che, come social media, sono stati utilizzati Instagram e Facebook e per una piccola parte del budget verrà utilizzato prossimamente anche Linkedin. L’intera campagna, ha concluso Gratarola, è cominciata il 19 aprile ed è andata avanti per 20 giorni.

Garibaldi (Pd): "Un fallimento comunicativo a spese dei cittadini liguri"

"Continuano gli sprechi nell’utilizzo dei fondi pubblici da parte della Giunta - attacca Garibaldi a margine -. L’imponente piano di comunicazione messo in piedi, costato 300mila euro, ha partorito un topolino: solo 20mila persone hanno scaricato l’app e 15mila hanno effettuato il login, in pratica lo 0,8 percento della popolazione. Dopo un fallimento comunicativo di questa portata bisognerebbe chiedere scusa e non usare i toni trionfalistici sui risultati e le modalità di promozione, come avvenuto oggi in aula. Sono stati spesi 300 mila euro per una campagna di affissioni, spot, sponsorizzazioni, ma i risultati sono questi: l’app é costata un milione di euro, e la Regione ha speso 20 euro per ogni volta che è riuscita a farla scaricare. Un disastro. Perché se a fronte di una campagna promozionale così dispendiosa hanno risposto così poche persone è evidente che qualcosa non ha funzionato e non è stato rispettato il principio del miglior risultato al minor costo. Quando la struttura regionale della comunicazione spreca i soldi dei cittadini così - conclude il consigliere del Pd - vuol dire che non sa fare il suo mestiere. Non si possono spendere 300mila euro per promuovere un’applicazione che non scarica nessuno, mentre dall’altra non si trovano i soldi per le liste d’attesa".

L'assessore Gratarola: "Valore evidente dell'app, si misura nel tempo"

A stretto giro di posta è arrivata la replica dell'assessore Gratarola: "L'app resta e resterà sempre a disposizione dei liguri con 24 servizi digitali che semplificano le modalità di accesso al sistema sanitario regionale. È dunque fuorviante e semplicistico valutare il suo successo dopo poche settimane dall’ avvio. Ogni investimento ha la necessità di un tempo congruo per la sua valutazione".

"Ricordo - aggiunge l'assessore - che al momento sono 23mila i download dell’applicazione e l’indice di gradimento è in continua crescita e quindi i calcoli che il consigliere fa in merito ai costi sono superficiali e finalizzati a una sterile polemica perché non considerano come l’applicazione, a fronte di un investimento iniziale, resti a disposizione per il download sulle principali piattaforme Android e Ios. Non solo: Salutesimplex è strutturato per essere ulteriormente implementato e aggiornato con nuove funzioni. Evidentemente al consigliere non va giù che, in modo semplice e diretto attraverso il proprio smartphone, ora in Liguria si possa direttamente prenotare o disdire un appuntamento CUP, cercare uno studio pediatrico o cambiare il proprio medico, consultare lo stato di occupazione dei Pronto Soccorso o consultare le proprie ricette".

