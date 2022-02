Comunali, la sinistra candida la pasionaria delle periferie: Antonella Marras

Arriva una nuova candidatura per le amministrative 2022. È Antonella Marras proposta dalla sinistra genovese.

Prima donna a correre per la carica di primo cittadino sarà la rappresentanza del Partito Comunista Italiano, del Partito della Rifondazione Comunista e della Sinistra Anticapitalista.

Marras, presente sul territorio della Valpolcevera, è stata portavoce dei comitati di Fegino e Borzoli non è alla prima candidatura politica: in passato aveva già avuto esperienza con Potere al Popolo e Chiamami Genova.

"Vogliamo portare avanti la voce degli ultimi, degli emarginati, delle periferie, delle persone in difficoltà economia - ha detto durante la presentazione della lista unitaria La sinistra insieme, questa mattina al circolo Cap - ci proponiamo come la sinistra vera, quella anticapitalista, di classe e ambientalista, non quella finta sinistra liberista capace solo di sostenere i profitti". Sui depositi chimici, che saranno tema cruciale della campagna, Marras pensa all'opzione zero: "Non devono stare più a Multedo e non devono essere trasferiti a ponte Somalia, serve una soluzione che rispetti la sicurezza delle persone e in questo momento a Genova non vedo questa soluzione".