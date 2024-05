Antagonisti arrestati, polemiche in Comune: "Giunta Bucci garantista coi potenti e repressiva con chi esprime dissenso"

Martedì 7 maggio 2024 il gruppo consigliare Lista Rossoverde, nella persona della consigliera Ghio, ha esposto in aula un'interrogazione a risposta immediata per chiedere delucidazioni sullo "sproporzionato uso della forza in un blitz avvenuto la notte del 3 maggio all’Ex Latteria Occupata in

Stradone Sant’Agostino".

Per la giunta ha risposto l'assessore alla sicurezza Sergio Gambino che ha ricostruito quanto successo e ha dichiarato: "Le immagini e gli audio registrati, interamente visionati dalla Polizia Locale e che sono stati messi a disposizione della Polizia Giudiziaria operante e dell’autorità giudiziaria confermano la grande professionalità degli operatori e in particolare di quelli di Polizia Locale i quali, pur adempiendo al dovere di coadiuvare i militari dell’Arma, hanno tenuto un comportamento impeccabile volto a ridurre la tensione esistente e a riportare alla ragionevolezza i giovani coinvolti". L’assessore ha ricordato che "sono state fermate in totale otto persone di età compresa tra i 20 e i 35 anni, arrestate per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento. Sono state portate in carcere a Pontedecimo e Marassi. A seguito degli arresti eseguiti dai militari dell’Arma, il giorno successivo, si sono svolte alcune manifestazioni organizzate da gruppi anarchici. Durante il corteo in centro città, alcuni facinorosi hanno perpetrato danneggiamenti e imbrattamenti. Le relative indagini sono condotte dalla Questura". L’assessore ha infine sottolineato che "nessun ruolo ha avuto o potrebbe avere la Polizia Locale, essendo per legge preclusa a essa ogni forma di intervento o di gestione di manifestazioni comportanti profili di ordine pubblico se non su richiesta della Questura".

Di diverso avviso la consigliera Francesca Ghio, che attacca: "I video che circolano sono molto chiari nel fotografare da parte di chi è stata agita una violenza, ed è inequivocabilmente responsabilità delle forze dell’ordine. Carabinieri, polizia locale e esercito si sono mobilitati contro uno spazio sociale che ha portato all’arresto violento di due donne e sei uomini che dopo ben quattro giorni di carcere sono stati rilasciati senza che contro di loro venisse formalizzata alcuna accusa".

"Non si può evitare il paragone tra l’atteggiamento garantista che la destra ha mantenuto di fronte ai gravissimi arresti per corruzione che coinvolgono anche il presidente della regione Giovanni Toti e la condanna senza appello che esponenti della Giunta Bucci hanno fatto sia nei confronti dei fatti della notte del 3 maggio sia nei confronti della cittadinanza che domenica 5 si è mobilitata per protestare contro l’ennesima repressione violenta - proseguono i consiglieri della lista Rossoverde Bruzzone e Ghio -. Una amministrazione che usa un pugno di ferro con chi nel proprio pieno diritto esprime anche radicalmente dissenso e che invece non sa, non commenta, non si schiera quando a essere arrestati sono i potenti".

"Il corteo nato domenica per esprimere solidarietà per chi è stato ingiustamente arrestato è stato definito dai colleghi di maggioranza 'scandaloso' e 'irrispettoso', perché indignano di più le scritte sui muri dei palazzi storici dell’abuso di potere da parte delle forze dell’ordine, dei manganelli contro gli studenti, dei genocidi in corso - incalzano il consigliere Bruzzone e la consigliera Ghio - Si risponde alla legittima protesta con la minaccia di sgomberi e chiedendo una azione forte contro chi vandalizza, in un clima politico che fa più eco al totalitarismo che alla democrazia. Una amministrazione attenta al benessere collettivo prenderebbe in carico questa rabbia e questo dissenso cercando di migliorare la propria azione politica. Chi governa in democrazia non deve fare paura, né pretendere rispetto o usare modi autoritari: deve costruire ponti di dialogo, tutelare gli spazi aggregativi, garantire l’espressione democratica di dissenso, lavorare per il benessere di tutta la comunità e non di pochi privilegiati".

"A scendere in piazza domenica era la cittadinanza tutta, per far capire all’amministrazione che questi modi violenti che fanno eco a un ventennio che non vogliamo si ripeta non sono ammessi - conclude Ghio - L’amministrazione comunale risponde alla cittadinanza, non viceversa; perché, anche se i colleghi di maggioranza sembrano dimenticarlo, siamo in democrazia".