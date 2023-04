Ansaldo, l'assemblea con Landini: "Tutela dei redditi e aumento dei salari"

Si parlerà di protezione dei redditi dall'inflazione e del bisogno dell'aumento dei salari domani, durante un'assemblea unitaria in Ansaldo Energia in cui interverrà anche il segretario nazionale Cgil Maurizio Landini. L'appuntamento è fissato per giovedì 20 aprile alle 10 (sarà un'ora di assemblea retribuita) alla mensa di Campi.

L'assemblea fa parte dell'iniziativa di Cgil, Cisl e Uil per avviare unitariamente, nei mesi di aprile e maggio, una fase di mobilitazione con la realizzazione di una generalizzata campagna di assemblee nei luoghi di lavoro e con l'organizzazione di tre manifestazioni a Bologna il 6 maggio, Milano il 13 maggio e Napoli il 20 maggio.

Obiettivo della mobilitazione è sostenere le richieste unitarie nei confronti del governo e delle imprese per ottenere risultati concreti, ovvero la tutela dei redditi dall'inflazione e l'aumento dei salari, la riforma del fisco con meno tasse sul lavoro dipendente, la riforma del sistema previdenziale e infine migliori politiche industriali e occupazionali.