Ansaldo Energia, Lega e FdI: "Salvaguardare posti di lavoro"

"Ansaldo Energia, che sorge sul territorio genovese, è di interesse fondamentale per Regione Liguria e per l’Italia. Occorre salvaguardare i posti di lavoro, lo sviluppo e la capacità produttiva dell'azienda, mantenendo vivo ed espandendo il suo 'know how'". Lo hanno dichiarato in una nota congiunta il consigliere regionale della Lega, Alessio Piana (presidente III commissione Attività produttive) e il capogruppo regionale di FdI, Stefano Balleari.

"In tal senso, i consiglieri regionali della Lega e di Fratelli d'Italia - spiegano Piana e Balleari - hanno presentato un ordine del giorno, che impegna la giunta regionale ad attivarsi presso il Governo e gli Enti competenti affinché Ansaldo Energia venga considerata interlocutrice primaria per tutte le esigenze tecnologiche e impiantistiche del mondo delle aziende partecipate, dirette e indirette, che la stessa azienda genovese possa soddisfare con la propria produzione".

"Il Governo, infatti, tra le altre cose ha più volte ribadito la necessità di valorizzare e rafforzare il 'Made in Italy' così come le 'filiere industriali strategiche' per la nostra Nazione. Il documento - concludono -, formalizzato in consiglio regionale, va nella direzione della sinergia, che si è creata tra Lega e FdI a livello nazionale tra i ministri Giancarlo Giorgetti e Adolfo Urso e a livello regionale tra gli assessori Andrea Benveduti e Augusto Sartori, che ringraziamo per il proficuo lavoro".