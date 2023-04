Il consiglio comunale chiede di incentivare i circhi senza animali

È stato approvato all'unanimità - sulla scia dello show ospitato in piazzale Kennedy che ha suscitato svariate proteste - l'ordine del giorno fuori sacco presentato oggi in consiglio comunale che riguarda i circhi con animali. Il documento è stato presentato dalla lista Rossoverde, poi firmato anche dai capigruppo. Non è la prima volta che il Comune prende posizione, anche se non è possibile per l'amministrazione vietare questi spettacoli.

L'ordine del giorno prende spunto dalla Dichiarazione universale dei diritti degli animali proclamata a Bruxelles nel 1979, che all'articolo 4 recita: "Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto". E all'articolo 10: "Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo; le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell’animale".

Lo Stato italiano riconosce nel circo, "quale arte antica che merita di essere difesa e tramandata, una funzione sociale tramite la legge 337 del 1968 e finanzia tramite il Fus l'attività circense" recita il testo dell'ordine del giorno, che però sottolinea anche che "la legge 175 del 2017 prevede la graduale dismissione degli animali dai circhi. La presenza di animali esotici nei circhi e negli spettacoli viaggianti può sottoporli a fattori di stress e gli animali ingabbiati vengono ridicolizzati e costretti a esercizi umilianti, uno show che oltre a sfruttare gli animali trasmette messaggi altamente diseducativi ai bambini". L'ordine del giorno parla anche della commissione scientifica Cites, dal Ministero dell'Ambiente e di altri organi che si sono espressi proprio sulla detenzione di animali al seguito di spettacoli itineranti: il Comune di Genova ha un'apposita disciplina regolamentare sul tema, e dunque si impegna il sindaco e la giunta "a far rispettare rigorosamente le normative nazionali e regionali in materia di attendamento dei circhi con animali in città e in particolare del regolamento comunale al fine di salvaguardare le condizioni di benessere e salute degli animali così come previsto dalle linee guida Cites 2006, ad attivarsi affinché vengano promosse a ogni livello azioni di sensibilizzazione e di rispetto verso gli animali attraverso campagne legate a eventi di divulgazione e ad attivarsi per incentivare maggiormente i circhi senza animali così da superare la presenza di circhi con animali, e favorire la conversione in un nuovo modello di circo acrobatico coreografico tipo Le Cirque du Soleil".