Addio ad Angelo Carossino, il più anziano tra gli ex presidenti di Regione

«Profondo cordoglio per la scomparsa di Angelo Carossino, che era il più anziano tra gli ex presidenti di Regione, e sentite condoglianze alla sua famiglia». È quanto espresso dal presidente Giovanni Toti a nome anche della Giunta regionale ligure, non appena appresa la notizia della scomparsa dell'ex governatore.

«Una morte che addolora - dice Toti - per le sue doti umane e anche per la sua intelligenza e la sua capacità di ricoprire molteplici ruoli istituzionali e politici sempre con un profondo rispetto degli avversari. La sua scomparsa - conclude Toti - è sicuramente una perdita per tutta la regione».

«Con la scomparsa di Angelo Carossino - commenta in una nota il Pd -, ci lascia un pezzo importante della storia della sinistra savonese e genovese del dopoguerra. Carossino è stato una delle figure più autorevoli in Liguria della tradizione riformista e di governo del PCI, nonché esponente di spicco di quella generazione di operai che, dopo aver partecipato alla Resistenza, ha saputo farsi classe dirigente. Nato nel 1929, si formò a Genova e si trasferì a Savona negli anni '50. Qui fu vicesegretario provinciale e poi, dal 1958 al 1967, sindaco della città. In quella veste diede l'avvio al progetto del Piano Regolatore Intercomunale del Savonese (PRIS), uno strumento urbanistico che sarebbe considerato innovativo anche oggi, per il suo sforzo di vedere la programmazione urbanistica in modo comprensoriale, senza chiudersi entro i confini comunali».

«In seguito - ricorda ancora il Pd - tornò a lavorare nel capoluogo ligure, nominato segretario regionale del Pci, eletto per due volte consigliere regionale nel collegio di Genova, dove prima fu capogruppo (1970-1975), poi presidente della Giunta regionale (1975-1979). In seguito fu eletto al Parlamento Europeo per due legislature (1979‐1989). Negli ultimi anni, tornato stabilmente ad Albisola Superiore dove viveva con la famiglia, aveva continuato senza incarichi a dare il proprio contributo di idee. Siamo vicini alla famiglia - concludono i Dem -, in questo momento di dolore che però si accompagna alla consapevolezza che il ricordo di Angelo Carossino resterà vivo nella sinistra ligure».