Assemblea nazionale Anci, a Tursi la riunione dei presidenti dei consigli comunali italiani

Appuntamento mercoledì 25 ottobre nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi per l’incontro voluto dal presidente del consiglio comunale di Genova Carmelo Cassibba e i presidenti delle città capoluogo di regione e di provincia.

"Un’occasione pensata come momento di condivisione e dialogo tra i rappresentanti dei Comuni italiani - dichiara Cassibba - al fine di promuovere una cooperazione più stretta e uno scambio di idee concreto per il progresso delle nostre comunità locali. Sono davvero orgoglioso di ospitare i miei colleghi, che potranno approfittare di questo momento di condivisione per godere anche della bellezza di Genova e di Palazzo Tursi: abbiamo previsto, infatti, una breve visita guidata alla scoperta delle opere d’arte che la sede del nostro Comune offre. La mia volontà è creare una finestra di comunicazione continuativa, fondamentale per affrontare sfide attuali e future".

L’iniziativa si svolge a latere dei lavori previsti in occasione della 40esima assemblea annuale Anci che si terrà a Genova dal 24 al 26 ottobre: "Ancora una volta Genova sarà protagonista di un evento di grandissima rilevanza - continua Cassibba - segno del ruolo di primo piano a livello nazionale della nostra città come modello di sviluppo economico, turistico e culturale".