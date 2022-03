Mezzi pubblici gratis, Dello Strologo: "Manovra elettorale, non colma le lacune del servizio"

Il Comune di Genova prolungato fino al 31 luglio la gratuità di ascensori, funicolari e cremagliera tutti i giorni della settimana senza limiti di orario, mentre per la metropolitana la gratuità riguarda le due fasce orarie dalle 10 alle 16 e dalle 20 alle 22. La sperimentazione, dopo i primi quattro mesi con buoni riscontri, va quindi avanti per valutare appieno il potenziale della gratuità. Secondo Ariel Dello Strologo, candidato sindaco per la coalizione progressista, si tratta però di una scelta dettata da 'motivi elettorali'.

"La parziale gratuità del trasporto pubblico - dichiara - è un aiuto molto conveniente in campagna elettorale, ma non può certo colmare le lacune del servizio su tutta la città perché il servizio non risponde più alle necessità delle persone. Non c’è dubbio che il vero incentivo per modificare l’approccio dei cittadini e delle cittadine a forme di mobilità alternative e più sostenibili passi prima di tutto dalla garanzia di servizi efficaci e affidabili".

"Sperimentare la gratuità totale o parziale a ridosso di una campagna elettorale - sostiene ancora Dello Strologo - è un’azione che può portare qualche beneficio ad alcune fasce di popolazione e, probabilmente, più ancora al sindaco uscente. Ma quando si allarga lo sguardo, queste azioni non possono definirsi un successo fino a quando arrivare a destinazione in orario resta un problema da risolvere, soprattutto nelle ore serali e notturne e nelle zone collinari. Inoltre, sostenere che il 25% degli utenti hanno modificato le proprie abitudini di viaggio per fruire della gratuità e che il 26% di questi hanno privilegiato il mezzo pubblico al privato, senza specificare il campione di persone preso in considerazione, è ancora una volta facile propaganda".

"Così come - conclude - annunciare un bando che, forse, sarà lanciato entro la fine del ciclo amministrativo per incentivare la sostituzione dei mezzi privati e commerciali con alternative più green, quando il rinnovo delle flotte in un’ottica di transizione ecologica è una delle priorità del Pnrr a livello europeo e è un cambiamento in atto ovunque".