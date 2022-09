Amt, il Pd: "Allarme dai sindacati, a rischio stipendi dei lavoratori e servizi per i cittadini"

Il gruppo del Partito Democratico del Comune di Genova ha raccolto l'allarme lanciato dai sindacati e ha richiesto una commissione consiliare urgente sulle problematiche di Amt, per avere una relazione chiara sullo stato del servizio.

"Siamo fortemente preoccupati per il futuro di Amt - si legge in una nota - per la mancanza di liquidità dell'azienda, data sia dall'aumento dei costi sia dal calo degli introiti e a fronte di una diminuzione dei servizi offerti, ormai evidente dopo l'entrata in vigore dell'orario invernale. Riteniamo urgente che Regione Liguria, nell'immediato, provveda a impegnarsi per investire di più sul trasporto pubblico su gomma, essendo fermo dal 2015 il finanziamento da 40 milioni aggiunti ai finanziamenti statali e che ci sia finalmente un intervento di integrazione con il servizio ferroviario, anch'esso sottoposto a un ridimensionamento inaccettabile e che pesa in modo grave sulla mobilità genovese"

"È necessario - proseguono i consiglieri dem - anche l'avvio di un tavolo di lavoro tra Regione e Comune per capire cosa fare nel futuro in termini di stabilità ma anche di implementazione del sistema. Oggi sono a rischio gli stipendi dei lavoratori e la garanzia del servizio ai cittadini. Non vogliamo che si arrivi alla mancata erogazione degli stipendi o alla diminuzione del servizio, che già riteniamo insufficiente, soprattutto in alcune zone cittadine e nelle ore notturne".

"Il servizio di trasporto pubblico - conclude la nota del Pd - deve essere garantito a tutti e a tutte e deve essere di qualità perché occorre aumentare l'utilizzo del mezzo pubblico soprattutto in vista della situazione di crisi che si prospetta nell'immediato e dell'aumento dei costi probabili del servizio. Speriamo che l'invito al confronto in commissione con l'azienda, l'amministrazione e le organizzazioni sindacali, venga accolto".