Rifiuti, Campora: "Il Tmb si farà" ma le tempistiche restano incerte

Quale futuro per il Tmb (trattamento meccanico-biologico) da 110mila tonnellate nella città metropolitana di Genova? L'impianto, al centro di un'interrogazione portata da Simone D'Angelo (Pd) verrà realizzato: questa l'ultima conferma arrivata dall'assessore all'Ambiente Campora. Ma le tempistiche sono ancora incerte, così come nulla è stato aggiunto rispetto all'ipotesi termovalorizzatore su cui il consigliere dem chiedeva chiarimenti.

"I lavori sono in ritardo di oltre un anno - denuncia D'Angelo - e c'è preoccupazione sulla sostenibilità degli extra costi stimati in oltre 15 milioni di euro. L'unica cosa che hanno chiaro i genovesi è che Genova è sporca e ha una Tari molto alta, con un ciclo dei rifiuti che non si sta realizzando".

"Il Tmb si farà - ha confermato Campora - Amiu ha scritto al soggetto che ha proposto il project, affinché provveda alla sua costruzione come prevede il piano e nessun costo ricadrà sui cittadini genovesi. Nel 2017 avevamo 30mila euro sul conto e 1500 lavoratori a rischio: dopo 7 anni Amiu vanta 2000 dipendenti e 40 comuni gestiti".

Sulla differenziata Genova è indietro: "Ma non prendo lezioni dal Pd della Liguria che ha lasciato la differenziata al 34%, mentre noi in questi anni l’abbiamo portata vicino al 50%. Riconosciamo quindi lo sforzo di Amiu, che in sei anni è stata ricostruita. Chiuderemo il ciclo dei rifiuti e si andrà avanti, facendo il primo impianto nella storia del Comune di Genova da quando è stata chiusa Scarpino".