Ambulatorio a Ca' Nuova, l'iter procede (ma i tempi si allungano)

L'iter procede ma difficilmente l'ambulatorio medico di Ca' Nuova vedrà la luce, come ipotizzato dal direttore generale dell’Asl 3 Luigi Carlo Bottaro, entro settembre 2023.

Questa mattina si è svolto un altro sopralluogo in via Due Dicembre con gli esponenti di Asl, Arte, Comune di Genova e Municipio Ponente per procedere al cambio di destinazione d'uso (da commerciale a sanitario) dello stabile per l'inizio dei lavori - da 280mila euro - dell'ambulatorio medico nel quartiere. La storia dell'ambulatorio, che sorgerà in un locale di proprietà di Arte, è lunga: è una struttura richiesta e promessa da tempo ai cittadini che però ancora non ne hanno potuto usufruire e anzi, la Misericordia Ponente Soccorso aveva persino proposto di allestire un suo ambulatorio mobile nell'attesa. Adesso, se non altro, la macchina burocratica si è messa in moto.

Presente al sopralluogo di stamattina, per conto del Comune, il consigliere Fabio Ariotti con delega alla partecipazione dei cittadini alle scelte dell'amministrazione che commenta: "Ci sono stati diversi passaggi per arrivare fino a qui, diversi documenti presentati anche in maniera trasversale da consiglieri comunali e regionali, poi il comitato di quartiere Ca' Nuova che ha raccolto le firme. Quello di stamattina era un sopralluogo organizzato per vedere gli spazi interessati e per coordinarci per il cambio della destinazione d'uso del locale, passaggio necessario per l'inizio dei lavori e per assegnare la procedura ad Asl. È un viaggio che va a rilento ma lo abbiamo finalmente iniziato, questi passaggi sono fondamentali".

Anche se le cose si stanno muovendo, è improbabile però finire i lavori entro settembre 2023. Il nuovo obiettivo potrebbe essere l'inizio dei lavori entro il 2023, in modo da vedere qualcosa di concreto almeno quest'anno.