Adunata nazionale alpini a Genova nel 2026, la Regione ci prova

"L'Assemblea legislativa della Liguria ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno, che ho promosso e che impegna la giunta a intraprendere ogni iniziativa utile affinché la Città di Genova possa essere scelta, nel 2026, come sede dell'Adunata Nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini, assicurando, come Regione Liguria, tutta la collaborazione e il sostegno necessario per ospitare e organizzare questa importante manifestazione". Lo ha dichiarato la consigliera regionale della Lega, Sonia Viale.

"Ringrazio i colleghi dei gruppi di minoranza e maggioranza - prosegue Viale -, che hanno aderito al mio ordine del giorno, sostenendo la richiesta di riportare a Genova l'Adunata Nazionale degli Alpini, che li vide protagonisti l'ultima volta nel capoluogo ligure, con 350mila presenze, il 19 e 20 maggio 2001 (precedentemente il 3-4 maggio 1980, 16-18 marzo 1963, 26-28 aprile 1952, 20 aprile 1931)".

"Auspico che lo svolgimento della manifestazione possa dare serenità e fiducia a tutti i liguri. Ricordo che anche il Comune di Genova - conclude Viale - ha sempre manifestato disponibilità a sostenere lo svolgimento della manifestazione attraverso il coordinamento dell'assessorato alle Tradizioni cittadine. Ringrazio la sezione genovese dell'Associazione Nazionale Alpini, composta da 3mila soci, da cui nasce la proposta di ospitare nuovamente nel capoluogo ligure l'Adunata 2026".