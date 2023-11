Area ex Boero, l'appello del Pd: "Creare alloggi per studenti e giovani lavoratori"

Realizzare alloggi per studenti e giovani lavoratori a Molassana, sfruttando parte dei locali inutilizzati nell’area ex Boero: questo l'appello del gruppo del Partito Democratico del Municipio Media Val Bisagno che si è rivolto al sindaco Bucci e all’assessore Piciocchi per valutare l'avviamento di uno studio di fattibilità. L'idea, spiegano i dem, nasce raccogliendo la sfida sulla valorizzazione delle periferie lanciata da Renzo Piano in occasione dell’assemblea annuale di Anci dello scorso ottobre. Uno spunto, insomma, per valorizzare un quartiere con l’insediamento di giovani che potrebbero godere di diversi impianti sportivi e vicinanza al verde con l’Acquedotto Storico.

Con la cerimonia di inaugurazione del maggio 2022, si è conclusa infatti, dal punto di vista urbanistico, la riqualificazione dell’area ex-Boero, il cui progetto prevedeva la costruzione di edifici – appartamenti e locali a uso pubblico – e la sistemazione delle aree adiacenti, destinate a essere uno spazio sociale aperto alla fruizione libera da parte della cittadinanza: "A oggi, purtroppo - spiega il gruppo Pd della Media Val Bisagno - forse anche a causa del periodo di difficile contingenza economica, molti degli alloggi risultano invenduti e l’area nel suo complesso è sottoutilizzata".

"Crediamo sia fondamentale, da un lato, mettere a frutto le risorse investite nella riqualificazione dell’area, sfruttando a pieno il potenziale, dall’altro, investire su una comunità giovane che trovi come proprio luogo di residenza Molassana - dichiara la consigliera municipale Claudia Benassi, promotrice dell’appello -. La presenza dei giovani è un aspetto fondamentale del rilancio delle periferie, oggi abbiamo la possibilità di fare un passo concreto in questa direzione”.

"Negli anni Molassana è stata riqualificata e questa proposta è volta a renderla attrattiva per accogliere giovani studenti e lavoratori - precisa il capogruppo Lorenzo Passadore -. Le diverse e nuove attività industriali sulla sponda sinistra del Bisagno hanno bisogno di giovani operai specializzati, il quartiere ha un tessuto commerciale che godrebbe positivamente dall’insediamento di giovani i quali potrebbero usufruire di diversificati impianti sportivi e vicinanza al verde con l’Acquedotto Storico".