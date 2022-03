Consiglio comunale, Piciocchi annuncia: "Procederemo con l'allargamento di via del Lagaccio"

Il Comune è riuscito a reperire le risorse per l'allargamento di via del Lagaccio: a confermarlo, in consiglio comunale, l'assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi.

L'assessore ha annunciato che "siamo riusciti a reperire le risorse per questo intervento che più volte ci è stato sollecitato. Lo formalizzeremo nella prossima variazione di bilancio, è un fatto importante perchè sappiamo quanto questo tema stia a cuore alla cittadinanza. Ora dovremo dare corso all'attività di progettazione".

L'annuncio è arrivato mentre Piciocchi rispondeva a un'interrogazione del consigliere Davide Rossi, Lega, sul degrado di via Bari. La notizia è stata accolta favorevolmente dal consigliere, che però ha ricordato le necessità complessive della zona: "I marciapiedi lato ponte Don Acciai sono problematici, hanno una pavimentazione zigrinata, è difficile passare per le mamme con i passeggini. C'è anche bisogno di illuminare il passaggio pedonale adiacente alla pizzeria vicina al ponte, più volte c'è stato il rischio di incidenti. E poi il problema dei parcheggi in una zona densamente popolata, le ringhiere arrugginite, la potatura delle scarpate che incidono sulla strada. Credo ci sia necessità di trovare una soluzione concreta per il quartiere".