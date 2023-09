Val Bisagno, ancora polemiche sui danni da maltempo: "Serve più manutenzione"

Ancora allagamenti in Bassa Val Bisagno a causa della forte pioggia caduta in città nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 settembre 2023. Il maltempo ha fatto danni a Villa Imperiale, in via Berghini, in via Pianderlino e nella zona del Biscione dove il vento ha abbattuto diversi pini. Il presidente della Bassa Val Bisagno Angelo Guidi ha sottolineato il lavoro svolto con Amiu, Aster, direzioni competenti del Comune di Genova e struttura tecnica del Municipio per trovare rapide soluzioni: "In via Berghini è stato istituito un senso unico alternato regolato da semaforo per una frana, a Villa Imperiale, un albero si è inclinato vicino all’asilo Rodari ed è stato tagliato, in piazza Solari e in via San Fruttuoso sono stati rimossi detriti finiti sulla carreggiata, in via Pianderlino, dove si è staccato del materiale pietroso (da un muro privato i cui proprietari interverranno a brevissimo), in Piazza Martinez alcuni negozi sono stati invasi dall’acqua, per individuare la cui causa abbiamo programmato un tavolo di lavoro voluto dall'assessore Paola Bordilli con il vice sindaco Pietro Piciocchi e i commercianti insieme al Municipio. Altra area sotto intenso monitoraggio la Pineta dietro il Biscione dove è previsto un ulteriore intervento di messa in sicurezza in collaborazione con l'Assessore Antonino Sergio Gambino e la protezione civile"

Non mancano però le polemiche. Già in occasione delle forti piogge cadute a fine agosto era stata messa sotto accusa dall'opposizione la gestione della manutenzione della giunta Bucci. Gabriele Ruocco, consigliere municipale della lista Rosso Verde, attacca: "Durante la notte tra giovedì e venerdì si è abbattuto su Genova un forte temporale anticipatamente previsto. A un mese dagli ultimi allagamenti si contano nuovamente i danni. Decine di alberature abbattute dal forte vento. Frane e smottamenti sulle alture della nostra valle. I soliti allagamenti a box, scantinati e attività commerciali nelle solite zone dove si aspettano da anni i lavori di messa in sicurezza del territorio. Indubbiamente il fenomeno atmosferico a cui abbiamo assistito questa notte è stato di forte intensità. Segno tangibile di un evidente crisi climatica. Il clima è cambiato ma non è cambiato il modo di fare manutenzione - sostiene Ruocco -. Deficitaria manutenzione ordinaria dell’amministrazione che in queste occasioni mostra puntualmente tutta la sua criticità. Ci ritroviamo a chiedere nuovamente la regolare pulizia delle caditoie. Interventi di pulizia dei tanti rivi affluenti del torrente Bisagno e il completamento degli sfalci dello stesso. Il quale in un attimo si è riempito da sponda a sponda, proprio dove qualcuno voleva metterci i piloni dello SkyMetro. Siamo entrati nel periodo delle pioggie - conclude il consigliere della Lista Rosso Verde -. Nonostante gli allagamenti di un mese fa e la nostra denuncia ci ritroviamo a contare danni pressoché identici. È palese che la cura del territorio e dei cittadini della Val Bisagno non sono la priorità di questa amministrazione".

Giorgio Di Lisciandro, consigliere municipale in Bassa Val Bisagno per il Partito Democratico, si sofferma invece sui pini caduti a Quezzi, una situazione a suo dire nota da tempo: "Tre anni fa avevo presentato una mozione - spiega - sulla situazione della pineta sovrastante il biscione e su altri spazi verdi urbani in via Robino, via Loria, via Fea, via Modigliani e via Emery. La mozione era stata approvata e inoltrata agli uffici comunali, ma è stata ignorata. All'interno veniva segnalato il preoccupante degrado della piantumazione esistente a partire dalla pineta e a scendere sui terreni interstiziali delle altre vie indicate, degrado visibile facilmente dato l'alto numero di alberi caduti. Bisogna preoccuparsi e operare nel modo giusto anche sulle alture. La giunta Bucci, però, sempre più impegnata in passerelle e feste diffuse".