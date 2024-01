Alessandro Di Battista presenta l'associazione culturale Schierarsi

Alessandro Di Battista sarà a Genova domenica 21 gennaio per presentare l'associazione culturale Schierarsi.

"La Superba, una città che storicamente si è sempre schierata e ha preso spesso in mano il proprio destino non poteva infatti mancare tra quelle, che hanno visto nascere e crescere questa nuova iniziativa popolare, che già tanti consensi ha raccolto in giro per l'Italia", commentano dall'associazione.

L'incontro, a cui oltre a Di Battista e agli attivisti della piazza genovese, parteciperanno anche i soci fondatori dell'associazione, si svolgerà alle 14 presso il circolo ricreativo Cap (via Ariberto Albertazzi 3r).

Schierarsi nasce con l'obiettivo di coinvolgere gruppi di cittadini nella costruzione di proposte e progetti per la collettività. Per iscriversi all'evento, riempire il form.