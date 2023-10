Ripiantumazione alberi di viale Modugno e via Vespucci: le soluzioni del Comune

Viale Modugno e via Vespucci a Pegli sono ricche di alberi - specie di arancio amaro - che dovranno essere rempiantati, come da programma presentato in commissione più o meno un anno fa: lo scorso dicembre era stata annunciata l'approvazione dei progetti entro sei mesi e la realizzazione degli interventi a cavallo fra 2023 e 2024, ma a che punto sono i lavori? a chiederlo, in consiglio comunale, è Paolo Gozzi di Vince Genova.

"Delle piante di arancio amaro di Pegli ne parla anche Guido Gozzano - ricorda l'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente -. È giusto che ci sia tutta l’attenzione possibile anche da parte della Soprintendenza. In viale Modugno ci sono stati diversi sopralluoghi, sono emersi problemi legati alla tipologia del viale, perché la strada è molto stretta. Si sta valutando una delle soluzioni possibili, cioè quella di mantenere integralmente, ripiantumandole, le piante della parte a monte. Dalla parte opposta, invece, quella di villa Rosa si sta ancora valutando la soluzione più idonea. Obiettivo è mantenere le piante ma non creare pericolo per gli automobilisti".

"Mi pare che la vicenda abbia diversi margini di complessità - dice Gozzi -. Chiedo di definire al più presto i tempi dell'intervento: se arriviamo alla prossima estate dicendo che i lavori non possono essere eseguiti nella bella stagione, si avvia una spirale. È bene definire tempi certi, bisogna prendersi cura del poco verde rimasto specie in viale Modugno".