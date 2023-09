Alberi via D'Albertis, l'opposizione in Municipio: "Ancora potature, quali sono i piani?"

I capigruppo delle liste di opposizione del Municipio Bassa Val Bisagno hanno presentato un'interrogazione a risposta scritta alla giunta sulla questione del taglio di alberi in via G.B. D'Albertis a San Fruttuoso. Il documento è stato firmato da Gabriele Ruocco (Lista RossoVerde), Maria Teresa Ruzza (Noi con Massimo Ferrante), Fabrizio Ivaldi (Pd), Alfonso Nalbone (Movimento 5 Stelle) ed Enrico Sergio Davico (Genova Civica).

"Nella giornata del 9 settembre sono avvenute in via G.B. D'Albertis delle potature di alberi - si legge - e scavi in luogo di alcune fioriere del viale. Lo scorso 22 maggio avevamo presentato un'interrogazione a riguardo e avevamo ricevuto rassicurazioni sull'eventuale rimozione di alberi, ipotizzando solo semplici potature".