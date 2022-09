"Area verde distrutta per fare campi da padel", ma il Comune smentisce

Il consigliere Alberto Pandolfo (Partito Democratico) e la consigliera Francesca Ghio (Verdi-Lista Sansa-Linea Condivisa) hanno portato in consiglio comunale, nella seduta di martedì 6 settembre 2022, la preoccupazione di alcuni residenti di via Pisa e via Livorno ad Albaro, sulle attività di disboscamento in corso presso la valletta del rio del Parroco. I cittadini sono allarmati perché, secondo alcune voci di quartiere, queste attività sarebbero propedeutiche alla realizzazione di campi da padel.

Mentre il consigliere dem riporta la notizia del fastidio avvertito dai residenti sui rumori generati dai lavori di disboscamento, chiedendo lumi alla Giunta sull’esistenza di atti amministrativi che attestino il futuro via ai lavori di nuovi impianti sportivi in zona, la consigliera rossoverde focalizza la sua attenzione da un lato sul taglio di nuovi alberi, dall’altro sulla possibilità di realizzare campi da padel in prossimità di un rivo già esondato in occasione dell’alluvione del 2011.

"Prima di Ferragosto - ha sottolineato Pandolfo - gli abitanti dei condomini della zona si sono allarmati per questa straordinaria azione di sfalcio, ai limiti del disboscamento, in un'area privata nel letto ora asciutto del rio del Parroco. Ho cercato di comprendere quali fossero le finalità di questa straordinaria pulizia, che oserei definire esagerata, sia per gli atti che per il rumore che ha provocato per diversi giorni. L'ipotesi che circola tra le vie è quella che si realizzino campi da padel, chiedo all'amministrazione di fare chiarezza, non credo sia l'area più adatta".

La consigliera Francesca Ghio ha aggiunto: "Ho fatto un sopralluogo e ho trovato una situazione di vero e proprio sterminio di alberi. I cittadini sono molto preoccupati e hanno mandato diverse segnalazioni, ci sono molte perplessità. In zona c'è già stata un'alluvione che ha creato danni anni fa. Abbiamo quindi probabilità di alluvione, rischio di frana del terreno, muretti a secco storici che stanno crollando e con questi lavori saranno probabilmente distrutti, il taglio di verde urbano in una città che già ne ha poco e il tutto senza assunzione di responsabilità del Comune essendo un'area privata. Chiedo quindi all'amministrazione di fare accertamenti per capire cosa succederà".

L’assessore all’urbanistica Mario Mascia ha replicato per la giunta: "La Polizia Locale ha effettuato due sopralluoghi sul posto il 12 ed il 17 agosto. Nel corso del primo sopralluogo è emerso che la ditta responsabile dei lavori di disboscamento del rio del Parroco, una cooperativa incaricata dai proprietari dell’area, era in regola per fare quel tipo di trasporto legname e scarico rifiuti. Infatti, per le attività relative alle piante infestanti, non servono autorizzazioni. Sono state eliminate sei alberature, lavoro rispetto al quale non c’era nessun obbligo di comunicazione al Comune trattandosi di piante con fusto di diametro inferiore ai 25 centimetri. Inoltre, voglio rassicurare il Consiglio Comunale che allo stato attuale non c’è alcun progetto che preveda la creazione di un impianto sportivo nella zona. Se sarà presentato un progetto, da parte nostra ci sarà la massima attenzione affinché vengano osservate tutte le norme di sicurezza anche per quanto concerne la stabilità del versante e l’assetto idrogeologico del terreno".

Interviene anche l’assessore allo sport Alessandra Bianchi: "Confermo quanto dichiarato dal collega Mascia: non è stato formalizzato alcun tipo di progetto rispetto alla realizzazione di campi da padel. Nel caso noi saremmo favorevoli perché sarebbero un valore aggiunto dal punto di vista sportivo a fronte di studi di fattibilità, sostenibilità e rispetto delle norme vigenti, a patto che il nuovo impianto non sorga nell’area in prossimità di rio del Parroco ma in aree adeguate nel territorio municipale".

"Quindi quella dei campi da padel è una leggenda metropolitana" conclude il consigliere Pandolfo, che ironicamente aggiunge: "La stessa solerzia da parte dei privati nell’esecuzione di lavori di sfalcio di vegetazione spontanea la vorremmo vedere in quei luoghi dove ci sono muraglioni con piante infestanti. Speriamo si tratti solo di questo, ovviamente continueremo a monitorare la situazione". La consigliera Ghio esprime invece il suo disappunto sull’idea positiva che l’assessore Bianchi ha dei campi da padel: "Io credo che con l'attuale crisi climatica il valore aggiunto sarebbe mantenere il poco verde che abbiamo in città e, qualora ci fosse la possibilità di impianti sportivi che siano a uso di tutti, soprattutto dei bambini, invece che campi da padel privati. Io credo che oggi il valore aggiunto possa essere l'ossigeno". Inoltre Ghio chiede alla Giunta di organizzare un sopralluogo presso la stazione di pompaggio delle fogne, realizzata negli anni ’90 in una posizione rialzata di 2,5 metri rispetto al livello del rio del Parroco, in modo da scongiurare il pericolo di gravi calamità naturali.