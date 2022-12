Aids, lo spot della Regione Liguria con la frutta marcia, Garibaldi (Pd): "Offensivo e retrogrado"

"Non rischiare di infettarti, usa il preservativo" recita lo spot della Regione Liguria per sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione sull'Aids. Da una parte una banana normale, dall'altra una marcia. E lo slogan della Regione, che voleva essere giovanile e in stile "Sex Education" (la serie tv Netflix che parla di educazione sessuale ai ragazzi in modo spigliato e divertente) corre il rischio di diventare un boomerang. Almeno per parte del centrosinistra che - nelle immagini della frutta marcia - ha visto un chiaro accostamento ai malati.

"Se questo è il modo di fare sensibilizzazione e prevenzione sull'Aids nel 2022, siamo alla frutta - attacca Luca Garibaldi, capogruppo Pd in Regione -. La Liguria è la seconda regione in Italia per incidenza di infezione da Hiv, rilevata per la maggior parte su persone che si sottopongono al test perché già sintomatiche. Sul nostro territorio si fanno pochi test, manca un'informazione capillare e adeguata al nostro tempo che parli dei rischi di contrazione di malattie sessualmente trasmissibili, ma anche della profilassi pre esposizione, la PrEP. Non solo, compito delle istituzioni è anche incentivare maggiori controlli periodici e abbandonare definitivamente i pregiudizi nei confronti delle persone sieropositive: oggi l'aspettativa di vita delle persone con Hiv è paragonabile a quella della popolazione generale. Con l'Hiv si vive.

È inutile e ipocrita approvare misure per la Giornata Mondiale contro l'Aids e per la gratuità della PrEP se poi vengono diffuse campagne di comunicazione con messaggi retrogradi e offensivi che aumentano lo stigma sociale verso chi ha contratto malattie infettive. Regione Liguria, 2022, siamo alla frutta, appunto" scrive il consigliere sul suo profilo Facebook.