Violenza e aggressioni negli ospedali, Gozzi: "Aumentare la presenza delle forze dell'ordine nei pronto soccorso"

Aggressioni in ospedale da parte dei pazienti, una decina di giorni fa al Galliera, appena ieri al Villa Scassi. Su questo tema è intervenuto in Aula Rossa, chiedendo maggiori garanzie per la sicurezza del personale medico, il consigliere comunale Paolo Gozzi (Vince Genova).

"Cito solo le ultime due aggressioni - dice Gozzi - ma la lista degli episodi potrebbe allungarsi e coinvolgere altri pronto soccorso. Per quanto riguarda il Galliera in particolare, è l'ennesimo segnale dei casi particolari che l'ospedale si trova ad affrontare, essendo il riferimenro sanitario delle emergenze di un'ampia zona del centro città esposto, soprattutto nei weekend e di notte, a episodi di particolare gravità legati all'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti". A ciò si aggiunge la particolare pressione a cui sono sottoposti i lavoratori della sanità: proprio il personale del Galliera ha recentemente indetto una manifestazione, scendendo in piazza per protestare contro le condizioni in cui è costretto a lavorare.

"Il 18 luglio - ricorda Gozzi - avevamo approvato all'unanimità una mozione di cui ero stato il firmatario e che impegnava sindaco e giunta a promuovere le opportune interlocuzioni con gli uffici territoriali del governo e con le forze di polizia per poter aumentare la loro presenza nei pronto soccorso cittadini. A che punto siamo?".

A rispondere, l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino: "A seguito di quella mozione avevamo fatto numerosi sopralluoghi con la polizia di Stato e i responsabili della sicurezza aziendale del Galliera, predisponendo un presidio diurno da parecchi mesi, dal lunedì al venerdì, alternando polizia locale e di Stato. Si tratta però di una competenza prefettizia, in questo momento c'è una continua interlocuzione con gli organi preposti, in primis con la Questura, con coordinamento da parte del prefetto. Torneremo a chiedere di valutare le esigenze dell'ospedale per poter eventualmente ampliare i servizi. In centro città ci sono tre pronto soccorso principali, San Martino, Villa Scassi e Galliera, il loro presidio richiede un dispendio di forze importante. Siamo a disposizione della Prefettura".