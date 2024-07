"Aumentare i voli all'aeroporto di Genova": la mozione approvata in consiglio comunale

Aumentare i voli da e per le isole, incrementare i low cost nazionali ed europei e ampliare i voti internazionali: questo è quanto richiesto da una mozione portata in consiglio comunale da Tiziana Notarnicola e Alessio Bevilacqua di Vince Genova, approvata con i soli voti della maggioranza.

Il documento parte da alcuni dati: appena 13 voli al giorno in media, con molti residenti a Genova che hanno necessità di raggiungere il nord ovest della Sardegna e della Sicilia, e che si vedono costretti a utilizzare la nave, soluzione né economica né veloce. In più, la mozione chiede di potenziare i voli nazionali e internazionali anche alla luce dell'aumento del traffico delle crociere.

L'impegnativa, infine, chiede a sindaco e giunta di farsi parte attiva con il presidente e il direttore generale dell'aeroporto Colombo di Genova per aumentare i voli. Lo stesso aeroporto che vedrà il 15% delle sue azioni (per ora proprietà di Aeroporti di Roma) ceduto a Msc e non al Comune come sembrava certo.

Lunga la discussione con polemiche, nonostante il parere favorevole della giunta. "Nessuno di noi - ha detto l'assessore Mascia - vuole andare a gamba tesa su una società che presenta un disavanzo di 3,5 milioni di euro e presenta una possibilità di ricapitalizzazione per 4,8 milioni di euro. Prima di incentivare il Comune a entrare nella compagine societaria aspetterei che la situazione diventi più rosea e stabilizzata perché quando si diventa azionisti non si compartecipa solo agli utili ma si risponde anche dei debiti. Comunque mi sento di ribadire quello che ha detto il vicesindaco Piciocchi più volte, sottoscrivo la strategia che sul medio lungo periodo vede comunque l'ingresso del Comune in questa compagine societaria. Non adesso. Dunque mi rallegro del fatto che un socio privato (Msc, ndr) abbia voluto investire". Due ordini del giorno, presentati dall'opposizione, sono stati respinti.

"Quando si parla delle condizioni dei lavoratori che partono da Genova - ha detto Cristina Lodi (Azione) - bisogna considerare quelli che vanno a Milano e Torino. Quanti sono tutti i dipendenti che vanno sule isole da Genova? Non si sa. Cerchiamo di mantenere una sensatezza nelle proposte". Anche il Pd, con Ariel Dello Strologo, ricordando di essere in attesa di una commissione specifica ha bollato il testo della mozione come "limitato, senza documentazione né elementi precisi, che parla di un uso limitatissimo dell'aeroporto. Chi difende i croceristi, chi i lavoratori, chi il business, ciascuno porta avanti un piccolo elemento senza fare ragionamenti complessivi. Siamo in vista dell'ingresso di un socio potente, privato, la città ha diritto di sapere quali saranno gli scenari che questo cambiamento porterà".