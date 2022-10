Adesivi che coprono i cartelli: "Occorre rimuoverli e fare più controlli"

Gli adesivi attacati sui pali e sui cartelli, ringhiere e paletti ci sono sempre stati in città, ma ultimamente sono aumentati tanto da andare, in diversi casi, a nascondere le scritte sulle insegne e sugli avvisi delle fermate degli autobus.

A scagliarsi contro questo comportamento, il consigliere comunale Paolo Gozzi (Vince Genova): "L’ultima frontiera del vandalismo e dell’inciviltà cittadina è rappresentata dalla proliferazione incontrollata e incontrastata di adesivi abusivamente applicati sugli spazi pubblici della città: oltre all’evidente sfregio estetico, questi comportamenti barbari provocano l’inservibilità e l’illegibilità di informazioni essenziali quali orari dei mezzi pubblici o indicazioni stradali".

Se il fenomeno è difficile da contrastare, "il miglior modo per garantire la proliferazione del fenomeno e galvanizzarne la diffusione è certamente quello di assistervi inerti, alimentando così il crollo della percezione comune del degrado, l’assenza di riprovazione sociale, l’assuefazione collettiva al degrado". E dunque Gozzi proporrà nel prossimo consiglio comunaloe una mozione per "chiedere un piano dettagliato e drastico di rimozioni, ma anche per sollecitare l’intensificazione di controlli mirati e l’inasprimento di sanzioni congrue".