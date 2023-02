Accordo Iren-Mekorot, bagarre in consiglio comunale

Megafoni, cartelloni, consiglieri e parte del pubblico che urlavano "vergogna": bagarre in consiglio comunale nella giornata di oggi, martedì 7 febbraio, a causa del protocollo di intesa tra Iren e la compagnia idrica nazionale israeliana Mekorot.

Diverse organizzazioni internazionali come Amnesty International - come ha ricordato il consigliere comunale Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione - hanno denunciato da parte di questa azienda il controllo israeliano delle risorse idriche palestinesi, finalizzato a costringere i palestinesi a lasciare le proprie terre prosciugando riserve idriche nella valle del Giordano e contribuendo alla cosiddetta "apartheid dell'acqua". Dopo una conferenza capigruppo particolarmente articolata e durata più di un'ora, prima del consiglio comunale, l'argomento è tornato a galla in Aula Rossa e si è scatenata la protesta: "Volevo prendere la parola per un articolo 55 - ha detto Crucioli - per stigmatizzare il comportamento del Comune, primo azionista di Iren, che tace sull'accordo preso con la Mekorot, ma mi è stato impedito". A protestare, in particolare, insieme a Crucioli, anche i consiglieri Ghio e Ceraudo. "Il fatto che non sia stato possibile presentare un articolo 55 - ha ricordato Ghio - non toglie il diritto di affrontare un problema in aula. Si sta parlando di violazione dei diritti umani, il Comune di Genova deve avere il coraggio di prendere una posizione".

Il capogruppo Pd Simone D'Angelo ha chiesto la sospensione del consiglio comunale per dare modo agli assessori competenti di poter spiegare ai capigruppo gli accordi con Iren: "La scelta di non portare in aula il testo di Crucioli è stata di natura tecnica, la segreteria non lo ha ritenuto compatibile. Ma politicamente è una scelta che non trova ragion d'essere, non vogliamo sottostare a una discussione tra sordi riguardo una posizione che in aula non è ancora stata esplicitata da parte della maggioranza". Ma la proposta di D'Angelo è stata respinta dal consiglio comunale, che si è trovato a dover proseguire i lavori all'ordine del giorno senza affrontare il tema.