Abbandono rifiuti ingombranti: dalle 101 multe del 2016 alle 2.254 del 2021

Le multe per l'abbandono di rifiuti ingombranti in strada sono cresciute in maniera esponenziale negli ultimi cinque anni. Dalle 101 sanzioni del 2016 alle 2.254 del 2021. Il dato è stato presentato in consiglio comunale dall'assessore Giorgio Viale in risposta a un'interrogazione presentata da

Francesco De Benedictis di Fratelli d'Italia.

"Si tratta di un problema che periodicamente viene affrontato in aula - ha sottolineato De Benedictis - perché purtroppo in città continuano a vedersi rifiuti abbandonati, un tempo prevalentemente sulle alture, adesso in qualsiasi zona vicino ai cassonetti".

Matteo Campora, assessore all'ambiente e ai rifiuti, ha spiegato: "Ci siamo mossi su diverse strade in questi anni. Abbiamo attivato servizi che diano a tutti possibilità di smaltimento dei rifiuti ingombranti raddoppiando gli ecovan sul territorio e garantendo il ritiro gratuito al piano strada in tutta la città; i dati in questo senso sono confortanti perché le chiamate per il ritiro sono aumentate in questi anni. Rimangono però, soprattutto in alcune zone, gli abbandoni in strada".

"L'apporto della polizia locale è stato importante - ha aggiunto Campora - perché sono aumentate la sanzioni per i trasgressori e ci sono state delle denunce. Faremo un censimento sulle zone più colpite dal fenomeno e le attenzioneremo anche con telecamere e fototrappole. Devo dire che abbiamo sempre più collaborazione da parte dei cittadini, tanti ci segnalano targhe aiutandoci a risalire ai trasgressori. Chiediamo a tutti di aiutarci ovviamente senza mettere in pericolo la propria incolumità. Infine cerchiamo anche di fare accordi, come quello con il consolato dell'Ecuador, per una corretta educazione ambientale in modo da raggiugere tutta la popolazione di Genova".

L'assessore alla sicurezza e alla polizia locale Giorgio Viale ha poi aggiunto alcuni dati: "Nel 2016 abbiamo fatto 101 multe per degrado ambientale, nel 2021 siamo arrivati invece a 2.254 con un trend in ulteriore crescita nel 2022. Continueremo anche con l'utilizzo della tecnologia per mettere un freno a questi comportamenti incivili".