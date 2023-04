Sanità, scontro in Regione: "Per coprire il buco del 2022, Toti toglie 35 milioni alle prestazioni sanitarie"

Botta e risposta in consiglio regionale tra opposizione e maggioranza sui fondi (35 milioni di euro) utilizzati per coprire il buco di bilancio 2022.

"Trentacinque milioni di euro destinati ad assicurare i servizi sanitari da erogare nel 2023 verranno usati per coprire disavanzi passati - attacca Enrico Ioculano, Pd - è una situazione inaccettabile, risultato delle cattive o mancate scelte della giunta Toti l'anno scorso. Uno scenario da noi già previsto e annunciato durante la nostra relazione al bilancio consuntivo del 2021, quando Toti esultava per un pareggio, che nei fatti, come da noi sottolineato, non c’era, perché era frutto della riduzione delle prestazioni erogate durante la pandemia e dell'aumento dei trasferimenti dallo Stato. Oggi viene presentato il conto di quanto non è stato fatto, richiedendo una riduzione del numero di prestazioni pubbliche sanitarie e socio sanitarie per colmare quello che un pareggio di bilancio non era".

Fa eco Fabio Tosi del M5s: "La giunta userà i 35 milioni di euro del fondo integrativo, destinato alla ripartenza della sanità post covid, per coprire il buco del 2022. Con il Ddl 152 approvato oggi in consiglio regionale, a tutti gli effetti una variazione al bilancio di previsione del 2023, la destra evita il commissariamento della Sanità ligure, ma al contempo opera inaccettabili tagli ai servizi. E allora, dica, la giunta, come risponderà ai cittadini che attendono mesi prima di poter fare delle visite specialistiche, molte delle quali salvavita?"

L'allarme della Cgil

Anche la Cgil esprime la sua preoccupazione per questi 35 milioni di euro: "Sono stati tolti dai Lea (livelli essenziali assistenza), è necessario che si convochi subito un tavolo con le organizzazioni sindacali per fare chiarezza su come questa variazione di bilancio inciderà sulla condizione oggettiva delle persone. I livelli essenziali di assistenza sono necessari per garantire alla popolazione il diritto e l’accesso alla cura e all’assistenza che, proprio in questo momento, dovrebbero essere rafforzati e resi fruibili su tutto il territorio regionale".

In Liguria c’è una parte di popolazione che non riesce più a curarsi, e a questo guarda l'organizzazione sindacale: "Liste di attesa ingiustificate e insopportabili per alcuni servizi di diagnostica, permanenze improprie ai pronto soccorso, cittadini costretti a operarsi fuori regione, tutti elementi che determinano una condizione di forte disagio e alla quale bisogna porre rimedio".

La replica di Toti

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha replicato: "La possibilità di utilizzare risorse del bilancio regionale per andare a sopperire a costi aggiuntivi della sanità dimostra solidità di bilancio: non andiamo a vendere o a cartolarizzare, non andiamo a svolgere operazioni di finanza creativa, semplicemente utilizziamo la nostra capacità di bilancio per fare fronte a spese sostenute per la sanità, e quindi per i servizi ai cittadini. Si tratta di fondi regionali destinati ad ampliare ed eventualmente aggiungere ulteriori attività sanitarie, e che non riguardano minimamente i servizi essenziali, che sono coperti dal Fondo sanitario nazionale. L’operazione che andiamo a compiere oggi sul disavanzo di Regione Liguria è una operazione che molte regioni hanno fatto negli ultimi mesi in modo assai più significativo rispetto a quello che sta avvenendo qui, e che viene fatta con finanze della legge di stabilità 2023, ovviamente secondo quanto la legge ci consente di fare. Si tratta di un segnale di come Regione Liguria abbia avuto una politica di bilancio assai attenta".

Toti punta il dito sui governi: "Il disavanzo delle regioni deriva dalla gestione degli ultimi tre governi nazionali che si sono succeduti, dai quali la Conferenza delle regioni non è mai riuscita ad avere una risposta soddisfacente su una serie di situazioni oggettive che riguardano anche e soprattutto il mondo della sanità: l’aumento dei costi energetici evidentemente ha inciso e non è mai stato ristorato fino in fondo, i costi Covid, che le regioni hanno caricato sui loro bilanci durante l’emergenza non hanno mai avuto un totale ristoro da parte dei Governi della Repubblica che si sono succeduti. A questo si può aggiungere il tasso di inflazione e il costo delle materie prime: è di tutta evidenza che la sequenza di fattori che hanno inciso sul bilancio della sanità".