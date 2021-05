L’usato torna di moda a Genova Bolzaneto, ma parliamo di automobili

In un mondo che cambia continuamente e che fa della sostenibilità una vera e propria missione, una delle abitudini che si sono più stabilizzate è sicuramente quella del riciclo e del recupero. Anche il mercato dell’auto contribuisce, pur in modo del tutto peculiare, con la vendita di auto usate.

Rimettere in circolazione un usato è un buon sistema per valorizzare brand premium e usati garantiti, modelli rimasti nel cuore degli automobilisti che hanno ancora molto da dare e da dire sulla strada e, allo stesso tempo, per offrire convenienza e qualità su veicoli più recenti.

E non è un caso che associamo la parola qualità al termine “usato”, perché oggi anche le case madri più prestigiose hanno compreso che è l’usato il vero volano dell’automotive. E allora, gli investimenti dei grandi brand si stanno concentrando nella predisposizione di numerosi controlli sui modelli già in circolazione.

Come lo fanno? Creando veri e propri programmi di certificazione dell’usato, protocolli di manutenzione in grado di garantire sui modelli del proprio marchio una qualità elevata quanto quella di un’auto nuova. Un impegno supportato, ovviamente, dai rivenditori, da quelle concessionarie dedicate alla vendita dell’usato, che intendono fare della qualità del servizio e del prodotto un punto di forza.

Una tendenza, questa, sempre più seguita dalle nuove concessionarie, che nascono già indirizzate sull’usato, piuttosto che come rivenditori di vetture nuove. Sul territorio genovese, per la precisione a Genova Bolzaneto, l’orientamento all’usato ha trovato concretezza da biAutlet, il nuovo showroom del Gruppo biAuto che si è posto, da un anno a questa parte, come uno dei più grandi rivenditori di usato della zona

L’offerta di biAutlet è decisamente ampia, con più di 300 vetture costantemente presenti a piazzale e 9.000 mq di superficie espositiva. Trattando ogni tipo di brand (con particolare attenzione a BMW, Mercedes, smart e MINI), lo showroom è in grado di offrire una scelta ampia e diversificata garantita dai migliori programmi di certificazione sull’usato, proponendo ogni giorno numerose offerte su auto usate premium, vetture a km zero e auto aziendali multimarca, con un’area dedicata anche alle auto d’epoca e alle supercar.

In poco più di un anno di vita, biAutlet è diventato uno degli showroom più apprezzati sul territorio. Ciò è dovuto ai nove consulenti dedicati, in grado di rispondere sempre alle esigenze specifiche del cliente, e all’affidabilità garantita non solo dalla serietà del Gruppo, ma anche da quella dei brand premium che tratta e dai loro programmi di certificazione rigorosi.

Insomma, il mondo sta cambiando e biAutlet lo segue a ruota e spesso addirittura lo precede: basti pensare che, con ben dieci anni di anticipo sulla pandemia e sulle misure prese dalle concessionarie per continuare a dare un servizio al cliente, il Gruppo biAuto aveva già digitalizzato nel centro innovativo di Settimo Torinese la messa online delle vetture, la chiamata, il processo di vendita e i ripristini, tutte cose oggi essenziali per poter continuare a lavorare nel settore.

BiAutlet vi attende con la sua ampia selezione di qualità a Genova Bolzaneto in via Romirone 42D.

Da BiAutlet l'usato torna di moda.

