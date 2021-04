Da oggi c’è un motivo in più per far revisionare caldaia e condizionatore

Ci avete fatto caso? Ci siamo da poco lasciati alle spalle l’inverno e già riusciamo a intravedere i primi segnali di una calda estate in arrivo. Due motivi opposti, ma altrettanto validi, per pensare di dare una bella sistemata e ripulita agli impianti di casa, come caldaie e condizionatori.

Nella zona di Genova e provincia e nel Basso Piemonte, a sollevarci dall’onere di tali lavori, ci pensa Assistenza Moretti, un’azienda che è ormai diventata un riferimento serio e puntuale nel settore. Lo fa da sempre assicurando l’assistenza, i controlli di sicurezza-efficienza energetica e la revisione professionale su caldaie, scaldabagni, radiatori a gas, climatizzatori e sistemi alternativi.

Certo, in quest’ultimo anno, il lavoro dell’azienda si è sempre più specializzato, per ovvi motivi, nella sanificazione ambientale di luoghi di lavoro, condomini e abitazioni private, tutti ambienti in cui virus, batteri, acari, spore, legionella e muffe si annidano da sempre con facilità, a volte anche in zone poco raggiungibili per un normale addetto delle pulizie. Il risultato è che, nei casi più gravi, questi microrganismi possono provocare allergie, malattie e disturbi respiratori e della pelle.

Sanificazione ambientale: farla in modo completamente naturale con l’ozono

Proprio per prevenire tali fastidi, è necessario, oggi più che mai, procedere con un’efficace sanificazione ambientale, un lavoro per il quale serve la mano esperta di chi sa utilizzare i giusti macchinari e i prodotti più adatti a seconda delle differenti esigenze, le quali variano proprio a seconda delle caratteristiche degli ambienti specifici da trattare.

Questo è uno dei motivi per cui, in quest’ultimo periodo, si è tanto sentito parlare dell’ozono come soluzione efficace nella lotta al virus. E in effetti, la sanificazione con l’ozono è uno delle quattro tecniche di disinfezione che utilizza anche il team di professionisti di Assistenza Moretti per garantire la massima igienizzazione di alcuni ambienti, a riprova che, le voci, una volta tanto, sono vere. Perché, poi, l’ozono si rivela tanto efficace è presto detto: innanzitutto perché è il miglior disinfettante naturale noto per la sua efficacia contro germi, batteri e virus presenti nell’aria, sulle superfici e sui tessuti. In natura non esistono battericidi migliori, insomma, e in massimo 20 minuti di esposizione riesce a neutralizzare il microrganismo. In secondo luogo, perché essendo in forma gassosa, riesce a raggiungere qualunque ambiente, anche recondito o inaccessibile, consentendo quindi una sanificazione realmente completa e minuziosa. Altri vantaggi dell’ozono? Non è invasivo, è sicuro ed ecologico e non rilascia sostanze nocive, ma soprattutto è certificato come Presidio Naturale dal Ministero della Salute.

Disinfettare senza ozono: tre tecniche usate dai professionisti

Come detto, però, a volte non è l’ozono il prodotto più efficace per un determinato ambiente, motivo per cui Assistenza Moretti utilizza, all’occorrenza, altre tre tecniche di disinfezione:

Vapore secco con prodotto disinfettante Presidio Medico Chirurgico : laddove non è possibile o è sconsigliato l’utilizzo di prodotti chimici come tessuti e superfici delicate, si utilizza un getto di vapore ad alte pressioni e temperatura che “veicola” i prodotti disinfettanti tramite l’utilizzo di un macchinario professionale.

: laddove non è possibile o è sconsigliato l’utilizzo di prodotti chimici come tessuti e superfici delicate, si utilizza un getto di vapore ad alte pressioni e temperatura che “veicola” i prodotti disinfettanti tramite l’utilizzo di un macchinario professionale. Nebulizzazione di prodotto disinfettante Presidio Medico Chirurgico : si utilizza in piccoli e grandi ambienti, sulle superfici (solitamente scrivanie, computer, telefoni, servizi igienici, postazioni di lavoro...), sulle quali viene effettuata la nebulizzazione dei prodotti disinfettanti tramite un macchinario professionale di dimensioni più contenute.

: si utilizza in piccoli e grandi ambienti, sulle superfici (solitamente scrivanie, computer, telefoni, servizi igienici, postazioni di lavoro...), sulle quali viene effettuata la nebulizzazione dei prodotti disinfettanti tramite un macchinario professionale di dimensioni più contenute. Sanificazione meccanica: utilizzata su piccoli oggetti come gli schermi dei computer, consente di asportare manualmente lo sporco. Viene inoltre applicata su gli apparecchi di climatizzazione durante la manutenzione attraverso prodotti certificati.

Revisione impianti e sanificazione: sane abitudini da non perdere

Due grandi vocazioni, dunque, quelle di Assistenza Moretti, che si divide professionalmente tra l’assistenza agli impianti e la sanificazione degli ambienti. Sarà per questo e per il desiderio di stimolare la clientela a una maggior consapevolezza e conoscenza sull’utilità dei trattamenti di disinfezione in un periodo tanto delicato, che l’azienda ha deciso di proporre un’interessante iniziativa dedicata ai privati: la disinfezione gratuita con Ozono della camera da letto in occasione della revisione periodica della caldaia o del condizionatore.

Un servizio che risulta sicuramente apprezzato e che, se da un lato garantisce una maggiore soddisfazione del cliente, dall’altro diventa un modo efficace per mantenere alta l’attenzione del pubblico sull’emergenza virus ancora in corso.

E allora, chi meglio degli esperti in disinfezione virus e batteri di Assistenza Moretti, può mostrarci, con la pratica e con una dimostrazione gratuita, il motivo per cui deve diventare una sana abitudine sanificare periodicamente gli ambienti di vita e lavoro, proprio come si provvede ormai abitualmente alla manutenzione ordinaria degli impianti di casa?

