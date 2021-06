Alla scoperta di un angolo di cucina greca a Genova

La cucina greca, come espressione della tradizione mediterranea, è capace di soddisfare tutti i palati. È molto apprezzata anche in Italia, grazie all’ampia gamma di sapori e ingredienti che la costituiscono

Se si parla di buona cucina, di certo è necessario citare quella Greca.

Si tratta, infatti, di una delle tradizioni culinarie mediterranee più antiche e gustose, i cui ingredienti base, associati tra loro in maniera sapiente, ne hanno decretato il successo anche al di fuori del territorio nazionale,

Tra gli ingredienti ricorrenti, si trovano prodotti d’eccellenza quali l’olio d’oliva extravergine, le famose olive di Kalamata, la Feta (DOP), tipico formaggio di capra, l’agnello, il pesce, senza contare le numerose verdure impiegate, il tutto condito con spezie o salse deliziose. Tra le salse più amate, non si può non nominare la celebre tzatziki: a base di yogurt greco e cetrioli, si presta perfettamente ad accompagnare piatti di carne, o pesce oppure per esaltare i sapori di un pinzimonio.

Pietanze deliziose e dolci gustosi non mancano: a partire dalla pita, forma di pane piatta, rotonda, fragrante e croccante, che può essere farcita con diversi tipi di carne, e accompagnata a vari contorni, in base al gusto personale. Molto apprezzata anche la tipica insalata greca, per non parlare della moussaka, dei formaggi tipici, o dei dolci (tra questi, si possono citare il baklava e kadaifi).



Sapori e profumi della cucina greca a Genova

Un angolo di Grecia si può trovare a Genova: Mythos, infatti, è un ristorante che offre i profumi e i sapori tipici della cucina greca.

Per soddisfare il proprio palato c’è solo l’imbarazzo della scelta: si può scegliere il delizioso moussaka (uno sformato di patate, melanzane ragù e besciamella), oppure perdersi tra le numerose pite farcite con pollo, suino, agnello, verdure, in cui la salsa tzatziki dà un tocco, davvero, unico.

Il gyros artigianale, inoltre, preparato a base di carne di suino speziata, insalata e pomodori, è davvero in grado di incantare.

Immancabili, poi, sono i souvlaki, spiedini alla griglia preparati con diversi tipi di carne, uno più gustoso dell’altro.



Un punto di riferimento per i genovesi, ma non solo

Aperto tutti i giorni, Mythos dispone di spazi all’aperto, per godere appieno l’arrivo della bella stagione gustando deliziose pietanze, sia per pranzo e cena che solo per una pausa gustosa.

Locale molto apprezzato, Mythos, negli anni, è diventato un vero e proprio punto di riferimento per i genovesi, ma non solo: è un locale molto amato da tutti gli studenti che desiderano immergersi nella genuina atmosfera greca.

Presso il ristorante Mythos ci si sente, sempre, a proprio agio, grazie all’ambiente estremamente piacevole e cordiale. Ad ognuno è riservata una calorosa accoglienza e sono i benvenuti anche gli amici a 4 zampe.

Il locale, inoltre, offre la possibilità di ricevere i piatti preferiti a domicilio, per gustare le proprie pietanze più amate nella comoda intimità della propria casa.

Mythos si trova in Piazzetta S. Carlo 3/r a Genova. Per ordini e prenotazioni è possibile contattare il numero 010/0942066.

Per novità e aggiornamenti, è possibile seguire la pagina Facebook.