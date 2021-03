Dal benzina all’elettrico: automobili per ogni occasione

“Nessuno oggi può capire quali cambiamenti il possesso di un’automobile provocasse nella vita di una persona. Si era liberi di andare ovunque, raggiungendo luoghi dove le gambe non ci avrebbero mai portato; tutto l’orizzonte della vita si allargava”.

Questa frase della scrittrice Agatha Christie ben rappresenta la novità che l’utilizzo dell’automobile ha portato nelle vite delle persone. Già, perché la carrozza, seppur comoda non risolveva quell’esigenza vitale che la civiltà dell’Ottocento stava maturando. Andare, ma soprattutto arrivare. In una parola: velocità.

L’automobile: una rivoluzione

Probabilmente però non ci si poteva immaginare la portata rivoluzionaria che avvenne subito dopo. L’automobile, per come viene considerata oggi, non è più un semplice mezzo di trasporto, ma l’emanazione della persona che guida, un suo io proiettato all’ennesima potenza. Oggi l’essere umano vive un rapporto potenzialmente simbiotico con la propria auto, quasi rispecchiandosi in essa, e viceversa.

Dal motore a scoppio al diesel passando per l’elettrico, le scelte sono molteplici, così come molteplici i gusti di chi acquista o noleggia una macchina. C’è il cliente che ritiene giusto acquistare una macchina a benzina perché ha esigenze specifiche, legate alla comodità o alla manutenzione economica, altri che preferiscono un diesel per i consumi nettamente più bassi. E chi vuole sposare in tutto e per tutto una filosofia ecologista, acquistando quindi un’auto elettrica.

Auto in vendita in Liguria

Il mondo cambia in continuazione e lo sa bene il Gruppo GE, concessionaria di automobili fondata nel 1968 e attiva in Liguria, dove, con le concessionarie Gecar e GT Motor, rappresenta 10 Brands divisi su 7 sedi e 15 showroom. In più di 50 anni, il Gruppo GE ha seguito i trend della società e i gusti dei guidatori, diversificando sempre più il proprio business e proponendosi come realtà in continua evoluzione.

La tendenza è quella di imporsi come concessionario che sappia soddisfare non solo le esigenze attuali, ma di anticipare anche le future, proponendo soluzioni sempre all’avanguardia che possano interessare un pubblico sempre più attento al cambiamento.

Competenza e professionalità per raggiungere risultati sempre più vincenti e garantire ai clienti la massima soddisfazione. Una realtà unica in Liguria.

Nuovo Opel Mokka

In quest’ottica si posiziona molto bene il Nuovo Opel Mokka, un SUV dall’approccio puro e coraggioso che porta la guida a livelli completamente nuovi. Disponibile anche nella versione elettrica Mokka-E, presenta uno stile del tutto inedito, che influenzerà sicuramente tutti i futuri modelli della casa. L’auto è molto compatta, la sua forma contraddistinta da una fiancata con finestrini piccoli crea un dinamismo molto importante. La versione elettrica presenta anche tre modalità di guida diverse, facilmente selezionabili: la Sport, comoda ed efficiente; la Normal, dai 322 km di autonomia, adatta per la guida in città e extraurbana; la Eco, con una maggiore autonomia.

Un’auto che coniuga valori di praticità e comodità, che vanno a braccetto nell’ottica di una profonda innovazione. La sensazione è quella che una volta arrivati qui, non si potrà più tornare indietro.

