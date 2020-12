Dal casco di Hamilton all'abbigliamento nei kart, 'en plein' di titoli mondiali per Omp

C'è anche un po' di Liguria nel titolo mondiale assegnato in Formula 1, ma non solo in quello. Sono sei i titoli mondiali assegnati quest'anno dalla Fia (Federazione Internazionale dell’Automobilismo) e altrettanti sono quelli vinti anche grazie ai prodotti del Gruppo Omp Racing di Genova - Ronco Scrivia. Un en plein che va oltre ogni previsione.

Si va dal casco di Lewis Hamilton alle cinture delle Mercedes Amg F1 Team, vincitori del campionato del mondo di Formula 1, dalle tute di Sébastien Ogier ai sedili di Toyota Gazoo Racing, recenti vincitori del campionato del mondo rally; dai caschi ancora per i piloti Toyota ma stavolta in versione bolide da pista vincitore del World Endurance Championship all’equipaggiamento tecnico di Johan Kristoffersson e della sua vettura, iridato di Rally Cross, fino ad arrivare a caschi, tute, guanti, scarpe dei giovani piloti Jeremy Iglesias e Callum Bradshaw, vincitori dei campionati del mondo kart delle categorie KZ e OK.

In un anno estremamente complicato come quello appena trascorso, il Gruppo Omp, grazie anche alla recente acquisizione di Bell Racing Helmets, lascia la propria impronta su tutti i titoli mondiali disponibili. Mai in 47 anni di storia di Omp questo era mai successo.

A questi successi sportivi vanno aggiunte le sistematiche vittorie della sicurezza nel motorsport: il contributo dei prodotti Bell e Omp al lieto fine dello spettacolare incidente di Romain Grosjean durante il gp del Bahrein di F1 è solo la punta dell’iceberg in un mondo in cui abbigliamento e dispositivi di sicurezza consentono il tranquillo svolgimento di uno sport così potenzialmente pericoloso.