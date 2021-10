Catene a bordo o pneumatici invernali, le strade della Liguria dove scatta l'obbligo

Dal 15 ottobre è possibile richiedere il cambio gomme invernali. Dopo un mese di deroga, il 15 novembre scatterà l'obbligo fino al 15 aprile 2022.

Il passaggio alle gomme invernali, per chi non ha optato per le gomme quattro stagioni o per le catene a bordo, sarà indispensabile per il transito sulle autostrade e su alcuni tratti delle strade statali della Liguria maggiormente esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale.

Nel dettaglio, spiega l'Anas, l'obbligo interesserà la strada statale 1 'Via Aurelia' da Riccò del Golfo (km 421,813) a Sestri Levante (km 470,800), la SS 1 Var A 'Variante della Spezia', la SS 20 'del Colle di Tenda e di Valle Roja' da Fanghetto (km 133,782) a Porra (km 138,200), la SS 28 'del Colle di Nava' da Ponte di Nava (km 94,944) a Svincolo Cesio (km 118), la SS 28 Var 'Variante di Chiusavecchia', la SS 28 Var/A 'Variante di Pieve di Teco', la SS 29 'del Colle di Cadibona' da Piana Crixia (km 115,150) fino a San Giuseppe di Cairo (km 132,650), la SS 29 Var 'Variante di Carcare e collina di Vispa', la SS 30 'di Val Bormida' dal confine Interregionale (km 67,850) a Piana Crixia (km 68,760), la SS 35 'dei Giovi', la SS 45 'di Val Trebbia' da Genova (km 10,800) a Gorreto km 53,729, la SS 62 'della Cisa' da Sarzana (km 0) al confine interregionale (km 7,950), la SS 225 'della Fontanabuona', la SS 334 'del Sassello', la SS 453 'della Valle Arroscia', la SS 456 'del Turchino', la SS 523 'del Colle di Cento Croci', la SS 582 'del Colle di San Bernardo', la SS 586 'della Valle dell'Aveto' da Rezzoaglio (km 30,445) a Carasco (km 67,760) e la SS 654 'della Valle di Nure'.

L'obbligo è segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale. Durante il periodo di validità del provvedimento i ciclomotori e i motocicli potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di precipitazioni nevose in atto. Il provvedimento è emanato nel rispetto delle vigenti norme del Codice della Strada che disciplinano la circolazione stradale.

I tratti autostradali interessati in Liguria sono: sull'A7 dal km 84+500 al 125+778 e sull'A26 dal km 0+000 al 197+200.